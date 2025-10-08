"Кога за последно те беше страх?": Карлос Насар върна лентата назад до най-тъжния момент в живота си (ВИДЕО)

Олимпийският европейски и световен шампион Карлос Насар даде обширно интервю в дните преди първенството на планетата в Норвегия пред bTV Спорт. Тежкоатлетът призна, че за последно го е било страх при загубата на треньора си от Червен бряг - Илиян Илиев, през 2022 година. В този момент спортист №1 на България за 2024 година губи човека, заемал бащина фигура в живота му, и трябва да се справя сам с много трудности. Според Насар това е периодът, в който той от момче се е превърнал в мъж.

Загубата на треньора Илиян Илиев

"Основата на моя живот е вярата. Тя ме е вкарвала в правия път, държала ме е здраво стъпил на земята. Знам, че Бог има съвършен план за мен. За последно ме беше страх, когато изгубих треньора си през 2022 година. Тогава трябваше да се справям с много неща сам. Той беше моята родителска фигура. Преодолях страха, когато се изправих срещу него", заяви Насар пред bTV Спорт.

"В началото ми се струваше страшно. Когато направиш първата крачка, всяка следваща е по-лесна. В този момент станах мъж. Поех своите отговорности. Треньорът ми никога няма да има заместител и винаги ще бъде важна част от живота ми. Ще го споменавам с добро, никога няма да забравя това, което е направил за мен, защото ме е подготвил за всичко", увери щангистът.

"Винаги сме били близки със сина му, но такъв момент, като загуба на човек, сплотява. Момент, в който си уязвим, но трябва да покажеш колко си силен. Минахме заедно. Винаги съм го чувствал като семейство - него, съпругата и синовете му", каза още Карлос Насар.

