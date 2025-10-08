Бабиш смекчи тона, може и да не спре програмата за боеприпаси за Украйна

Чешката популистка опозиционна партия ANO, която спечели убедителна победа на последните парламентарни избори, смекчи реториката си относно инициативата на страната за боеприпаси за Украйна, съобщиха местните медии. "Инициативата за боеприпаси беше добра идея по принцип... Ще я обсъдим и ще поискаме по-голяма прозрачност и преоценка, евентуално прехвърлянето ѝ под контрола на НАТО", каза лидерът на ANO Андрей Бабиш.

ОЩЕ: Популистът и стоящ срещу Украйна Бабиш спечели в Чехия. Гласовете не стигат за пълно мнозинство

През юли милиардерът и бивш министър-председател заяви, че ако партията му се върне на власт, ще отмени инициативата, която е насочила стотици хиляди критично важни артилерийски снаряди към Украйна на фона на руската агресия.

Ръководството на ANO предложи схемата да бъде контролирана от НАТО. Чешкото министерство на отбраната отхвърли предложението, обяснявайки, че доставките на оръжие са отговорност на отделните държави, а не на алианса като цяло.

ОЩЕ: Русия предизборно залива Чехия с дезинформация. Целта е ясна

„Не говорим за спиране на инициативата, а за задълбочен преглед. Нуждаем се от прозрачност“, каза Любомир Метнар, депутат от ANO, който е бил министър на отбраната в предишното правителство на Бабиш и според запознати може да се върне на поста.

След изборната си победа Бабиш настоя, че Украйна „не е готова“ да се присъедини към ЕС. Той също така каза, че Чехия подкрепя Украйна, но трябва да ограничи средствата, които предоставя на Киев, за да даде приоритет на нуждите на чешките граждани.