Казусът "Сарафов": Правосъдният министър свиква Пленума на ВСС

Правосъдният министър Георги Георгиев свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища, поясни министър Георги Георгиев. Съдийската колегия реши да поиска това тълкуване, а според прокурорската - спорният текст на закона е неприложим спрямо Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила.

Според министърът на правосъдието, двете колегии, които тълкуват закона различно, трябва да вземат общо решение. На въпрос дали Борислав Сарафов е главен прокурор, Георгиев отговори: „Това е въпрос, който ми задавате през 2 дни по различен повод. Отговорът е същият. По всеки един от тези поводи. Няма как министърът на правосъдието или представители на изпълнителната власт да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт“.

