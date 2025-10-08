Войната в Украйна:

2000 кв. метра пожар, неизвестно защо - там, където е завод за микроелектроника за руските военни (ВИДЕО)

08 октомври 2025, 17:18 часа 370 прочитания 0 коментара
2000 кв. метра пожар, неизвестно защо - там, където е завод за микроелектроника за руските военни (ВИДЕО)

Руската прокуратура се захвана да разследва голям пожар, който избухна в складови помещения при руски завод в Новосибирск - той е важен за руския военнопромишлен комплекс. Пожарът е избухнал в склад на клон на руското дъщерно дружество на германската корпорация Hörmann, който произвежда товаро-разтоварна техника, системи за контрол и системи за автоматизация. В съседство обаче се намира заводът "Припоев", а той произвежда микроелектроника и военни чипове и е важна част от руския военнопромишлен комплекс, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Припоев" е част от секретния държавен регистър на руските военни предприятия.

Пожарът е възникнал в склад за водопроводни инсталации на улица "Сибиряков-Гвардейцев" 45Б, съобщи пресслужбата на регионалната прокуратура. Причината за пожара е неизвестна. По-рано беше съобщено, че пожарът е локализиран на 2000 квадратни метра и беше изпратен пожарен влак за потушаването му - отделно са ангажирани 70 пожарникари с 20 единици техника. Няма пострадали.

Още: Руски завод за боеприпаси пак стана цел на Украйна, местните власти мълчат (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Официално, основните дейности на Новосибирския завод "Припоев" са:

  • производство и доставка на метални изделия
  • търговски операции на пазара на цветни метали и сплави (калай, олово, цинк)
  • производство на валцувани цветни метали (мед, месинг, бронз, сребро, индий, бисмут, антимон, кадмий, калай, олово, алуминий)
  • свързани складови услуги

Още: Пожар в специална икономическа зона в Москва. Ще пострада ли производството на руски дронове? (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Новосибирск микрочипове война Украйна микроелектроника пожар Русия завод за микрочипове завод Припоев
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес