Признание: Родопската теснолинейка е сред най-красивите есенни влакови маршрути в света

Родопската теснолинейка бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента, според ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass). Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постигна общ рейтинг 7,81 от 10.

Рейтингът е базиран на няколко фактора: oценки от преглеждания, като Родопската теснолинейка е с висока средна оценка от 4,27 (базирана на методологията на Бейс), брой месечни търсения, брой споменавания в социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram) – по този показател българският маршрут има едва 34 хаштага – значително по-малко от останалите в топ 10, метеорологични условия през есента, като брой ясни дни и дни с валежи, предава БТА.

Най-доброто есенно пътуване в света според класацията е "Кумбрес енд Толтек Синик Рейлроуд" (Cumbres & Toltec Scenic Railroad) в САЩ с рейтинг 9.08/10, следвана от "Трен де Солер" (Tren de Sóller) в Испания и "Голдън Пас Лайн" ( GoldenPass Line) в Швейцария) – с по 8.11/10.

В челната десетка влизат също две японски линии, както и исторически железници, строени в началото на XX век.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
