Жалко! Приключи победната серия на българските "кралици", но те остават в топ 3 на Европейското по шахмат

Българските национални състави по шахмат за жени и мъже допуснаха поражения в четвъртия кръг на Eвропейското отборно първенство в Батуми. Дамите, които са актуалните №1 на Стария континент, отстъпиха с 1.5:2.5 срещу Полша, а мъжете загубиха със същия резултат срещу Словения. Така родните представителки прекъснаха серията си от три поредни успеха, но заемат третото място, което делят с Грузия, Франция и Украйна, с 6 точки.

Загуби за България

Единствената българска победа за деня записа Надя Тончева. Състезателката на ШК "Левски" продължи перфектната си серия в Батуми и спечели за трети път. Тя надви Клаудия Кулон с белите фигури на 27-ия ход. Нургюл Салимова пък направи реми с белите на 37-ия ход срещу Александра Малтасевская. Антоанета Стефанова и Белослава Кръстева загубиха с черните фигури срещу Алина Кашлинская и Оливия Кьолбаса.

Мъжете бяха подчинени с точка разлика от Словения. Българите направиха три ремита и загубиха на една дъска. Старши треньорът Кирил Георгиев завърши реми след 27 хода с черните фигури срещу Матич Лавренчич, а Мартин Петров запълни точката с черните в 38 хода срещу Антон Демченко. Момчил Петков направи третото реми в 67 хода с белите фигури срещу Ян Субели. Аркадий Найдич допусна единственото поражение с белите фигури след 36 хода срещу Владимир Федосеев и така националите отстъпиха с точка разлика. България дели 15-ото място с други 12 отбора, след като натрупа четири точки в първите четири дни на турнира.

