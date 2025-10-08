Серия „А“ мести мач на Милан в Австралия: играч предизвика реакция на изпълнителния директор

Очаква се италианската Серия „А“ да премести мача на Милан срещу Комо в Пърт, Австралия. Срещата е от 24-тия кръг на италианското първенство и се очаква да бъде насрочена за 7 или 8 февруари 2026 г. Полузащитникът на „росонерите“ Адриен Рабио се обяви срещу това решение и го определи като пълна лудост. Но неговото изявление изобщо не допадна на изпълнителния директор на Серия „А“ Луиджи Де Сиерво.

Адриен Рабио: „Всичко това изглежда наистина абсурдно“

В интервю за „Льо Фигаро“ Рабио каза: „Бях изненадан, когато научих, че Милан ще играе мач от Серия "А" срещу Комо… в Австралия! Това е пълна лудост. Но това са финансови споразумения, които дават видимост на първенството. Тези неща са отвъд нас. Много се говори за програмата и здравето на играчите, но всичко това изглежда наистина абсурдно. Лудост е да пътуваме толкова много километри за мач между два италиански отбора в Австралия. Както винаги, трябва да се адаптираме“.

Според Луиджи Де Сиерво футболистите забравят, че им се плаща, за да играят футбол

Шефът на италианското първенство не хареса тези думи на французина и защити преместването на мача: „Прав е Рабио, че ние решаваме вместо него. Той забравя, подобно на всички футболисти, които печелят милиони евро, че на тях им се плаща, за да извършват дейност, а именно да играят футбол. Той трябва да уважава парите, които получава, и да подкрепя своя работодател Милан, който прие и настояваше този мач да се изиграе в чужбина. Здравето на играчите е фундаментален елемент. Борим се, за да гарантираме, че това нещо ще има логика.

Говорим за нещо сложно, но не и невъзможно. Опитваме се да го направим по хармоничен начин, особено ако то се приема като изключение. Организационното предизвикателство е сложно и часовете на полета са много, но ще пътуват в бизнес класа до другия край на света - нещо, което отборите правят редовно. Топ футболистите, които имат заплати, съизмерими с усилията, които влагат, трябва да разбират по-добре от останалите, че това е саможертва, която може да бъде направена“.

УЕФА е била против решението

Луиджи Де Сиерво сравни развитието на футбола с това на баскетбола и американския футбол: „НБА и НФЛ играят по няколко мача в чужбина. УЕФА ни каза, че е против това, но прие, че молбата е по изключение. Ние вярваме, че ако футболът не тръгне по този път премерено, изнасяйки своята марка в чужбина, той рискува да изостане от останалите спортове“. Така той завърши изявлението и пред италиански журналисти. В момента Милан е на трето място в италианската Серия „А“ с 13 точки. „Росонерите“ са изиграли шест мача, в които са победили четири пъти, имат едно равенство и една загуба.

