ЕС засилва натиска върху Белгия заради замразените руски активи

Европейският съюз настоява Белгия да се съгласи да използва замразени руски активи за заем от 140 млрд. евро на Украйна, но премиерът Барт де Вевер настоява, че други страни трябва да споделят финансовите и правни рискове, съобщава Financial Times, позовавайки се на трима дипломати, участвали в подготовката на следващия кръг от преговорите с ЕС. Според източници на изданието, търпението на Белгия е на изчерпване.

Позицията на Европа се промени през последните седмици, особено след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова съюзниците от Г-7 да конфискуват „или по друг начин да използват“ ключови руски активи „за финансиране на отбраната на Украйна“. Това показва политически документ на САЩ, видян от Financial Times.

Приблизително 190 млрд. евро руски средства се съхраняват в брюкселския депозитар Euroclear. След призиви от САЩ и Германия за увеличаване на помощта за Украйна, Брюксел предложи тези средства да бъдат формализирани като „репарационен заем“ без официална конфискация, съобщава вестникът.

Белгия обаче се опасява, че ще бъде подведена под отговорност в случай на съдебни действия.

Високопоставен служител на ЕС заявява пред FT, че рисковете за Белгия са доста ограничени. „Това не означава, че няма рискове и не означава, че не искаме да водим сериозен диалог с Белгия... Но тези рискове вероятно са управляеми“, добавя той.

Други страни-членки на ЕС призовават Брюксел да прояви солидарност.

Според Euroclear, от 2022 г. насам белгийското правителство е събрало 3,6 млрд. евро данъци върху печалбите, реализирани от активи, собственост на Руската централна банка и руски компании, обект на санкции от ЕС. Белгийското правителство заяви, че тези данъчни приходи са „изцяло насочени към подкрепа на Украйна“.

ЕС очаква да одобри заема до декември, като първите плащания към Украйна са планирани за второто тримесечие на 2026 г.

По-рано беше съобщено, че Белгия е блокирала плана на ЕС да отпусне на Украйна 140 млрд. евро, използвайки замразени руски активи като обезпечение.