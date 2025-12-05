Деца по пижами, тайминг за бюджета и възбудата на политиците: Борисов говори за оставката си (ВИДЕО)

Любопитно:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за оставката си, обяснявайки, че той може да я подаде, ако се налага, но само като народен представител, но се пошегува, че няма кой да обяснява пред медиите и те ще го търсят по домовете му. В тази връзка той разкритикува протеста на "Величие" пред дома му в Банкя и се оплака, че се е наложило внуците му да бъдат събуждани и по пижами да бъдат пренасяни по комшиите му.

"Не знам защо идват в Банкя, а не отиват при Радостин Василев, който пред вас пусна сигналите, че са пирамида", каза Борисов. Той се възмути, че всеки, когато има неудачи, ходи пред дома му.

Борисов обаче е възмутен, че политиците от другите партии си мълчат, но по думите му животът е колело и ще дойде време да ходят пред техните къщи. "Тази мода ще им се върне от живота - не от мен. Аз знам колко е лошо", добави Борисов. По думите му протестиращите са дошли пред дома му, а после са се разплатили на паркинга в "Люлин". ОЩЕ: "Величие" на протест пред дома на Бойко Борисов. ГЕРБ: Няма да позволим да се случва повече! (ВИДЕО)

Таймингът за бюджета

Борисов коментира и тайминга за бюджета. "Ако днес тристранката се разбере, понеделник се направи официална тристранка, минат бордовете на НОИ, има си редица процедури, ако всичко е наред и вторник бъде вкаран бюджета в парламента, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа бюджета", заяви той. 

Според енго дебатите и гласуването по вота ще утежни процедурата, но той се надява до Нова година да приемат бюджета. "Ще работим и в почивните за парламента дни, каквото е необходимо с извънредни заседания", добави Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ коментира, че е помолил исканията, включително и отпадане на обвързването на заплатите в някои сектори със средната работна заплата. Борисов подчерта, че няма да отстъпва от политиката на ГЕРБ.

Вотът на недоверие

Лидерът на ГЕРБ коментира и вота на недоверие срещу икономическата политика на правителството, като посочи, чеа всяка партия има право да иска такъв вот. "Всичко, което е записано в Конституцията, в демократичните принципи и ред, може да се прави", добави още Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ обаче отбеляза, че милиарди са влезли в България по ПВУ, както и че са подписани договора за два нови завода с "Райнметал".

На въпрос стабилна ли е подкрепата за правителството и дали има подкрепата на Пеевски за бюджета, той каза, че не е говорил с него, но мантрата Борисов - Пеевски трябва да изчезне. "Ако иска да подкрепи правителствотож, ще го видим на гласуване",  добави още Борисов.

Възбудата на политиците

Лидерът на ГЕРБ коментира и напрежението между санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и Ивайло Мирчев в парламента от последните дни, острата размяна на реплики между тях и препирните им в кулоарите на парламента. 

"Бих се обърнал към всички политици, депутати и лидери на партии малко да намалят възбудата. Това може би играе добра роля и са добри позивни към техните избиратели и хора, но като цяло за държавата е лошо", призова Борисов. 

Тест за Пеевски

"Събрахме подписите, входираме в момента в парламента, сигурно 30-40 минути, да закрием комисията "Сорос". Тук апелирам към колегите от ПП-ДБ, които при гласуването 17 души ги нямаше в залата и това гласуване мина", заяви още Борисов.

По думите му това ще бъде тест за Пеевски. ОЩЕ: "Внимавайте и какво ни каза Европа за бюджета": Бивш вицепремиер с коментар

