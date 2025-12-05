В насрещното по магистрала в Гърция: Задържаха български шофьор

Шофьор на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според първоначалната информация камионът се движел в насрещното платно югоизточно от града в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди, където и бил спрян.

Още: Опасна ситуация на скоростен път: Камиони карат в насрещното

За щастие до произшествие не се стигнало, а обстоятелствата, при които камионът навлязъл в насрещното платно, се изясняват.

Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.

Още: Изпреварване в насрещното: Зверски късмет, че не е катастрофа (ВИДЕО)