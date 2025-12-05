Демонстрация в стил Риана: Ели Голдинг очаква второ дете (СНИМКА)

Певицата Ели Голдинг показа бременното си коремче на червения килим на "Fashion Awards 2025" в Лондон в понеделник (1 декември). 38-годишната изпълнителка на "Love Me Like You Do" се появи на събитието, облечена с кожено яке върху черен къс топ, който разкриваше оголеното ѝ коремче, подобно на певицата Риана, която често демонстрираше бремеността си с къси дрехи, подчертаващи фигурата ѝ.

Снимка: Getty Images

Гулдинг не беше коментирала новината към момента на публикуване, но от "People" отбелязват, че детето ще бъде нейното второ. Тя има четиригодишен син, Артър, от бившия си съпруг - Каспър Джоплинг. А очакваното второ дете е първото ѝ от новия ѝ приятел, актьора Бо Миниър ("Night at the Eagle Inn", "Bad Haircut"), който също не беше коментирал бременността към момента на публичната изява на Голдинг.

Според списанието двойката е започнала да излиза през юли тази година, когато Миниър сподели поредица от снимки, включително кадър доста провокативен кадър на певицата. След четири години брак Голдинг и Джоплинг обявиха раздялата си през февруари 2024 година, пише Billboard.

Музиката на Голдинг

Ели Голдинг издаде петия си студиен албум "Higher Than Heaven" през април 2023 г., включващ синглите "Let It Die", "Easy Lover", "By the End of the Night" и "Like a Saviour", което донесе на певицата четвъртото ѝ първо място на LP във Великобритания, изравнявайки я с Адел като двете британски певици с най-много албуми на първо място в британската класация. Тя дебютира и четвъртия си съвместен трак с Калвин Харис, "Free", по време на едно от неговите сетове в Ушуая, Ибиса, през юли 2024 г.

Снимка: Getty Images

Миналия месец тя се завърна с личната и емоционална балада "Destiny", която сподели в дълъг пост в Instagram, описвайки я като момент, в който се почувствала "свободна".