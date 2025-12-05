Мерц отмени визита в Осло заради спешна среща за замразените руски активи

Германският канцлер Фридрих Мерц ще пристигне в петък (5 декември) в Брюксел, за да убеди белгийското правителство да подкрепи "репарационен заем" от 165 милиарда евро за Украйна, отпуснат от Европейската комисия. Планът на ЕК е да използва паричната стойност на замразените руски държавни активи, държани на белгийска територия. Огромната част от обездвижените авоари на Руската централна банка, блокирани след началото на инвазията в Украйна, се държат от белгийския депозитар на ценни книжа Euroclear.

Белгия обаче отказва да освободи активите в полза на Киев, за да може с тях ЕС да отговори на неотложните финансови нужди на украинската страна. Причината е, че премиерът Барт де Вевер се опасява, че Москва може успешно да съди страната му в бъдеще. А целта на ЕС е Украйна да върне парите от заема само ако и когато Руската федерация ѝ изплати репарации за причинените щети по време на войната.

Мерц се среща с Барт де Вевер и Фон дер Лайен

„Канцлерът Фридрих Мерц ще пътува утре вечер (тази вечер - бел. ред.) за Белгия, за да се срещне на вечеря с белгийския премиер Барт де Вевер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен“, заяви говорител на германското правителство пред Politico вчера, 4 декември.

Снимка: European Parliament

Мерц отмени плановете си за пътуване до Осло, за да посети столицата на ЕС, след като Комисията предложи финансов пакет за финансиране на отбраната на Украйна срещу руските сили. Времето е от съществено значение, тъй като се очаква военният бюджет на Киев да се изчерпи през април.

Де Вевер продължава да се противопоставя на инициативата. Той изисква железни финансови гаранции от страните членки на ЕС, преди да обмисли подкрепата си за предложението на Еврокомисията.

Лидерите на ЕС трябва да обсъдят инициативата в Брюксел на 18 декември. Ако не се постигне споразумение, правителствата на ЕС може да бъдат принудени да използват парите на данъкоплатците, за да гарантират оцеляването на Украйна. Междувременно Европейската комисия предлага да се вземе решение с квалифицирано мнозинство, за да се избегне вето, позовавайки се на един от членовете в Договора за Европейския съюз: ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан.

Опасенията на Белгия

Въпреки това Де Вевер ще се нуждае от убеждаване, както Фон дер Лайен добре знае след проведените от нея преговори с белгийския лидер, които не успяха да доведат до пробив.

Де Вевер не само иска съществени гаранции, но и изисква другите финансови институции, които държат руски държавни активи в целия блок, да се придържат към същите стандарти като Euroclear.

Снимка: Барт де Вевер, Getty Images

Белгийците също се опасяват, че армия от адвокати на Кремъл ще съди правителството и Euroclear на базата на двустранен инвестиционен договор, който страната е подписала със Съветския съюз през 1989 г. Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев многократно е заплашвал с това.

Комисията многократно е омаловажавала възприеманите правни рискове за Белгия, но ще се нуждае от подкрепата на Де Вевер, преди да пристъпи към изпълнението на плана. Дипломатите вече започнаха да преглеждат правния текст на Комисията, за да успокоят белгийците преди 18 декември. Мерц също иска да даде своя принос.

„Напълно разбирам, че белгийското правителство, в чиято страна се намира голяма част от замразените активи, не може да разчита единствено на политически ангажименти“, написа германският лидер в статия за вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, след като Комисията предложи правния текст, на който се основава заемът за репарации. „Тези дискусии трябва да започнат незабавно и да приключат бързо“, добави той.

