Утре лошият късмет на петък 13-ти ще гони до дупка Везни, Козирог + още 2 зодии

Утре е една специална дата, която винаги буди любопитство и леко напрежение – петък 13-ти. Повечето хора казват, че не вярват в суеверия, но въпреки това избягват черни котки, не минават под стълби и се стряскат, ако счупят огледало. Истината е, че тази дата има странна слава и сякаш понякога наистина носи повече дребни несполуки. За някои зодии утрешният ден ще бъде точно такъв – все едно лошият късмет ги следва по петите. Те ще се чувстват неразбрани, а плановете им ще се разпадат като кула от карти. Нищо няма да върви по желания начин, колкото и да се стараят. Ето кои зодии ще изпитат силата на петък 13-ти на собствения си гръб.

Овен

Овните ще започнат деня с увереност, но още от сутринта ще усещат, че нещо не е наред. Ще им се струва, че хората около тях не ги разбират и постоянно ги спъват с дребни забележки. Каквото и да хванат да правят, ще се обърква в последния момент, сякаш съдбата нарочно им подлага крак. Овенът ще има чувството, че все минава под невидима стълба, която му носи карък. Дори разговорите ще се превръщат в недоразумения, а това ще го изнервя.

Той ще се бори със своите демони на нетърпението и с чуждите претенции, които го натоварват. Денят ще му изглежда като поредица от малки проклятия, типични за петък 13-ти. Единственото, което може да направи, е да стиска зъби и да изчака да мине.

Лъв

Лъвовете ще се почувстват като герои в лоша поличба, защото нищо няма да им донесе удовлетворение. Те ще търсят признание и подкрепа, но вместо това ще срещат критика и неразбиране. Ще им се струва, че близките им нарочно не виждат усилията им, което ще засили усещането за самота. Петък 13-ти ще им поднесе дребни спънки – закъснения, объркани планове и ситуации, които рушат самочувствието им.

Лъвът ще има чувството, че черна котка е минала точно пред него и е обърнала късмета му. Колкото повече се опитва да контролира нещата, толкова повече те ще се изплъзват. Това ще го принуди да се бори със своето его и със света, който не му дава сцена. Денят ще бъде урок по смирение, макар и неприятен.

Скорпион

Скорпионите ще усетят петък 13-ти като ден на скрити напрежения и подозрения. Те ще се чувстват неразбрани, защото ще виждат проблеми там, където другите ги подминават. Това ще ги накара да изглеждат прекалено сериозни или мнителни в очите на околните. Денят ще бъде изпълнен с усещането, че нещо не върви, но не можеш да хванеш причината.

Скорпионът ще има чувството, че огледалото на съдбата се е пукнало и му носи лоша енергия. Опитите му да подреди ситуацията ще се сблъскват с чужди интриги или хаос. Той ще се бори и със своите вътрешни демони, и с чуждите намерения, които му тежат. Петък 13-ти ще го постави в ролята на човек, който усеща каръка още преди да се е случил. Денят ще мине трудно, но ще го направи по-бдителен.

Риби

Рибите ще преживеят петък 13-ти най-вече емоционално, защото ще имат чувството, че нищо не се нарежда. Те ще се чувстват неразбрани от близките си, сякаш говорят на различен език. Малките неуспехи ще ги удрят по-силно, защото са чувствителни и приемат всичко присърце. Денят ще им изглежда като поредица от каръшки знаци – разсипана сол, изгубени вещи, объркани срещи. Рибите ще усещат, че лошият късмет ги гони до дупка, колкото и да се опитват да избягат от него.

Те ще се борят със своите демони на тревожността и със чуждите проблеми, които поемат върху себе си. Петък 13-ти ще ги накара да се чувстват като в мъгла, в която нищо не е сигурно. Единственото спасение ще бъде да приемат деня по-леко и да не търсят смисъл във всяка несполука.

Петък 13-ти може да е просто дата в календара, но когато усетим лошия му късмет на собствен гръб, започваме да гледаме на него по-различно. За Овен, Лъв, Скорпион и Риби утрешният ден ще бъде изпълнен с дребни спънки, неразбиране и усещане, че нищо не върви. Суеверията ще оживеят чрез малките несполуки, които ще ги преследват през целия ден. Но най-важното е да помнят, че и този ден ще мине. Понякога лошият късмет е просто напомняне да бъдем по-внимателни и по-търпеливи. А когато преживеем „лошотията“ на петък 13-ти, започваме да му вярваме поне малко.