Зодиите, които ще получат пророческо послание от Вселената до 10 октомври 2025

Периодът до 10 октомври 2025 г., ще бъде момент на откровение за четири зодии. Истината, която излиза наяве, има потенциала да преобърне тяхното възприятие за реалността – но към по-добро. Под влияние на квадратурата Меркурий-Плутон, те ще се сблъскват с факти, които не могат да бъдат игнорирани и ще ги научат да виждат без илюзии. Енергията на този аспект действа като пробуждане: в началото може да има шок, но след това идва прозрение и дълбоко разбиране.

Овен

Квадратура между Меркурий и Плутон ще ви принуди да се изправите пред истината, която преди сте избягвали. Това не е просто труден момент – това е повратна точка. Истината, дори и да е неприятна, ще се окаже ваш съюзник. Ще осъзнаете, че самооткровеността е освобождаваща.

Ще спрете да хабите енергия за съпротива и ще започнете да действате, водени от вътрешната си сила. Веднага щом позволите на истината да излезе наяве, ще почувствате лекота. Вселената ви показва, че като се изправите пред реалността, вие си възвръщате свободата.

Телец

Този аспект ще подчертае нещо важно във вашия професионален или личен живот. Може случайно да научите нещо, което ще промени вашата перспектива, но това ще се окаже благословия под прикритие. Ще разберете къде са отслабнали границите ви и кой наистина е до вас с искрени намерения. Това е време на прозрение и освобождаване от илюзии.

Дарът, който Вселената ще ви донесе, е яснота. Това знание ще ви помогне да действате от позиция на зрялост и самоуважение.

Скорпион

Хороскопът ви обещава вътрешна проницателност. Квадратурата между Меркурий и Плутон активира вродената ви проницателност, помагайки ви да разберете кои решения водят до сила и кои до източване на енергия.

Може да чуете думи от някого, които ще променят възприятието ви за случващото се. Това може да бъде задълбочен разговор, който ще ви остави с чувството, че ви е даден втори шанс – възможност да започнете наново, но този път съзнателно. Тази енергия засилва вашата решителност. Ще осъзнаете, че всичко се развива точно както трябва и ще се почувствате като господар на собствената си съдба.

Козирог

Вселената ще ви даде представа за вашите цели и амбиции. Под влиянието на квадратурата между Меркурий и Плутон, съмненията ще изчезнат – ще видите ясно какво наистина заслужава вашето внимание. Този период сякаш сваля бреме, което носите твърде дълго. Вселената ви кани да се освободите от стари задължения и да съсредоточите енергията си там, където ви очакват резултати.

