Откриха следи от римската епоха на шотландски плаж: Какво означава това? (Видео)

На плаж в залива Лунан в източна Шотландия, местните жители Айвър Кембъл и Джени Снедън по време на разходка с кучетата си забелязали пресен слой глина в повредени от бурята дюни, съдържащ нещо, което изглеждало като отпечатъци от стъпки. Те веднага подали сигнал до археолога от Общинския съвет на Абърдийншър Брус Ман, който поканил Бритън и нейния екип да разкопаят новооткрития обект, преди да бъде загубен завинаги, съобщава Live Science.

Археологическа находка на шотландски плаж

Твърди се, че откритието на двамата граждани е поставило археологическа „надпревара с времето“ за документиране и изучаване на отпечатъците, преди да изчезнат в прибоя.

„Много рядко се случва истинска археологическа извънредна ситуация, при която, ако не бяхме направили това много, много бързо, целият обект щеше да бъде унищожен“, каза Кейт Бритън, археолог от Университета в Абърдийн, във видеоклип за находката.

Интересното е, че екипът от археолози е работил при пориви на вятъра до 88,5 км/ч (55 мили/ч), за да документира отпечатъците, тъй като обектът ерозира с всеки прилив. Те са използвали дронове, камери и по-късно софтуер за 3D моделиране в лабораторията, за да заснемат изображения на археологическия обект.

Учените използвали гипс , за да създадат отливки на някои от най-добре запазените отпечатъци от стъпки, оставени от боси хора и няколко животни, включително благороден елен (Cervus elaphus) и сърна (Capreolus capreolus).

Бритън казва: „Никога не бях виждал подобно място в Шотландия. Веднага стана ясно, че е нещо специално.“

Археолозите откриха слой от овъглени растителни останки под отпечатъците. Радиовъглеродното датиране показа, че растенията датират отпреди 2000 години, от късната желязна епоха.

„Датите от късната желязна епоха са в съответствие с това, което знаем за богатата археология на близката долина Лунан. Вълнуващо е да се мисли, че тези отпечатъци са направени по времето на римските нашествия в Шотландия и през вековете преди пристигането на пиктите“, казва Гордън Нобъл, археолог от Университета в Абърдийн.

Според Уилям Милс, археолог от Университета в Абърдийн, разкопките в залива Лунан предполагат, че този сега пясъчен плаж някога е бил кално речно устие и че хората са използвали тази среда, може би за лов на елени или събиране на диви растения.

Показателно е, че Бритън и екипът ѝ са разкопавали два дни, документирайки всичко, което са могли. Когато се върнали седмица по-късно, отпечатъците ги нямало.

„Следи, отразяващи човешки действия, извършени в течение на няколко минути, преди хиляди години, бяха унищожени за броени дни“, казва ученият.

