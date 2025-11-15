Любопитно:

Везенков не бе на ниво - Олимпиакос загуби в Евролигата

15 ноември 2025, 00:27 часа 203 прочитания 0 коментара
Везенков не бе на ниво - Олимпиакос загуби в Евролигата

Александър Везенков беше титуляр при загубата на Олимпиакос с 87:88 (21:27, 20:22, 13:20, 31:21) при гостуването срещу Олимпия Милано в мач от редовния сезон в баскетболната Евролига. Българският национал остана на полето 24:26 минути и завърши с 6 точки, 7 борби и 2 асистенции за "червено-белите".

Везенков разочарова

Италианците взеха аванс след по-добрата си стрелба в първия и третия период. Преди последната част Олимпия Милано водеше с 67:56 и до голяма степен си осигури крайния успех, въпреки силните последни 10 минути за отбора от Пирея.

Най-резултатен за тима от Милано стана британецът Куин Елис с 16 точки. Неговият съотборник Армъни Брукс добави още 15 точки. За Олимпиакос с 27 точки завърши американецът Алек Питърс, а Тайлър Дорси се отличи с 25 точки.

Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране след 7 победи и 4 загуби. Олимпия Милано постигна шестия си успех в тазгодишното издание на турнира и заема седма позиция.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Историческа победа с 93 точки разлика за националките на България по баскетбол! (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Олимпиакос Александър Везенков баскетбол Евролига информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес