Борисов за отсрочката на САЩ за "Лукойл": Вече ще бъде, както беше

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. Той направи кратък коментар в социалните мрежи: "Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!", написа Бойко Борисов във фейсбук.

Още: Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър