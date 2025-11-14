Най-важните новини за деня: 14 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 ноември 2025 г.

ОФИЦИАЛНО: ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ДЕРОГАЦИЯ ОТ САНКЦИИТЕ НА САЩ ДО КРАЯ НА АПРИЛ 2026 Г.

Съединените щати дадоха официална дерогация на дружествата на Лукойл в България. Отлагането на влизането на санкциите в сила ще важи до края на април 2026 година. Иначе те трябваше да се задействат на след 21 ноември, 2025 година - ефективно това значеше нито една банка или кредитна институция да не извършва операции и транзакции с българските дружества на "Лукойл", ако иска да може да търгува в долари или с дружества, които по какъвто и да е начин са свързани с юрисдикцията и пазарите на САЩ.

"ЛУКОЙЛ" БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ОТСРОЧКА ОТ САНКЦИИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса в следващите три месеца да продължи да работи с бургарската рафинерия "Нефтохим" и с бензиностанциите "Лукойл" в България, които са част от активите на санкционираната от Лондон руска петролна компания.

ОФИЦИАЛНО: РУМЕН СПЕЦОВ Е ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКОЙЛ"

Министерският съвет прие решение, с което официално назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България. Решението е взето неприсъствено, съобщиха от правителствената пресслужба.

БЮДЖЕТ 2026 Е НА ПЕЕВСКИ: БОГДАН БОГДАНОВ ВИЖДА ПРЕДПРЕМИЕРА С ГЛАВНО "Д"

"Не само мисля, че има друг възможен бюджет на държавата, но самият бюджет трябва да е по-разумен, с реалистични приходи и намалени разходи. Бюджетът трябва да се направи така, че да не се понесе голяма тежест за бизнеса и за гражданите. Проблемът в Бюджет 2026 са големи и раздути разходи". Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката и индустрията, а сега народен представител от ПП-ДБ Богдан Богданов.

БУМЪТ НА ФАЛШИВИ 50 ЛЕВА: ПОДРОБНОСТИ ОТ ПОЛИЦИЯТА КЪДЕ ИМА НАЙ-МНОГО

Периодът юли - септември, 2025 година, повдигна въпроси предвид отчетени от БНБ 2748 фалшиви 50-толевки точно тогава - информацията беше представена в табличен вид на сайта на банката на 15 октомври. Такова количество е много сериозна аномалия и то за много отчети назад - за сравнение през второто тримесечие в статистиката на БНБ са посочени само 533 фалшиви 50-толевки, а през първото – едва 28! Иначе чак през второто тримесечие на 2023 година съгласно данните от БНБ има нещо подобно - 1155 50-толевки, а преди това такива числа могат да бъдат видени в статистиката чак през първото и второто тримесечие на 2010 година: 2209 и 1061 фалшиви банкноти от 50 лева.

ОФИЦИАЛНИТЕ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ОБВИНЕНИТЕ ЗА УБИЙСТВА ЗА УДОВОЛСТВИЕ И ПАРИ НА ЖИВОТНИ СА ФАКТ

Престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в България и в чужбина - наказуемо с над 3 години. Жестоко отношение към гръбначни животни. Съдържание на материали с порнографско съдържание. Това са трите обвинения, които прокуратурата е повдигнала на 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев.

"ТЪНКАТА ГРАНИЦА ОТ МЪЧЕНИЕ НА ЖИВОТНИ ДО НАСИЛИЕ НАД ХОРА": ЯВОР ГЕЧЕВ ПРЕД ACTUALNO (ВИДЕО)

Спонтанният протест пред ВМА заради случая с кучето Мая показа, че обществото не е претръпнало към жестокостта. Това заяви природозащитникът Явор Гечев в интервю за Студио Actualno. Той подчерта, че събирането на около хиляда души в работен ден е знак за нетърпимост към подобни прояви.

ЩЕ СЕ СЪБУДИ ЛИ ОТ "КОМА" ЗАКОНЪТ ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО: ИВО МИЛЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Необходимо ли е изменение и допълнение на Закона за меценатство в България? Къде са най-големите пробойни и как изобщо функционира той на територията на страната? Теми, които присъстват в общественото пространство от години, но сякаш никога не се стига до съществена промяна. На тези и други въпроси потърсихме отговор от юриста, писател и продуцент Иво Милев.

БОЙ, РЕПРЕСИИ, БЕЗВОДИЕ: ГРАЖДАНИ ОТКАЗАХА ДА ТЪРПЯТ И УДАРНО ВЗЕМАТ ВЛАСТТА (ВИДЕО)

Хора, оставени без вода. Побой и заплахи, ако надигнеш глас и се опълчиш на властта. Такава е ситуацията в село Масларево, община Полски Тръмбеш (Великотърновска област), но жителите там не бездействат, а решават да поемат нещата в свои ръце. Масларево стана първото село в общината, което създава инициативен комитет за пряко участие в управлението - това е легитимен законов акт, залегнал в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в чл. 44 от Конституцията ("Гражданите могат свободно да се сдружават").

ДЪЛБОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ: ДОКЛАД НА ИПИ

Сериозни различия между градовете у нас по отношение на нивото на образованието отчитат за поредна година от Института за пазарна икономика (ИПИ) в свой доклад. Въпреки че тази година няма нито една област, оценена със "Слаб" в категория "Образование", разликите в резултатите на регионалните образователни лидери - София, Варна, Смолян - и всички останали области не само остават много големи, но и се задълбочават. На дъното е Сливен с най- слаби резултати на учениците и изключително ниски дялове на записване на децата в детските градини и в прогимназиален етап, пише в. "Сега".

КИЕВ ГОРИ, НОВОРОСИЙСК - СЪЩО. 216 УКРАИНСКИ ДРОНА, НО РУСКА ПВО ИЗГЛЕЖДА ПОРАЗИ НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧЕРНОМОРСКО РУСКО ПРИСТАНИЩЕ (ВИДЕО)

11 души са ранени в украинската столица Киев след поредната руска комбинирана въздушна атака. Това съобщава в канала си в Телеграм Виталий Кличко. Той добавя и информация за пожар в жилищна сграда в Святошински район, както и е ударена друга жилищна сграда в Деснянски район. Само че информацията за пострадалите вече не е актуална – украинската спешна служба съобщи за 1 убит и 24 ранени, а 40 души са били успешно спасени.

НОВ ПОГЛЕД КЪМ РУСКИТЕ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В УКРАЙНА. СВАЛЕНИ РАКЕТИ "КИНЖАЛ", ИЗСТРЕЛЯНИ ПО КИЕВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нов руски репортаж от окупираната от руснаците част на Донецка област дава отново представа за руските военни престъпления в Украйна. В репортажа се вижда как руските войници ползват цивилни сгради за казарми, явно в опит да избегнат украински въздушни атаки. Която сграда се хареса на окупаторите, бива белязана от сорта на „Z – занято“ и датата, на която става собственост на руските войници без евентуално собственикът да има думата.

"ЮЖНО КОПИЕ": САЩ ОБЯВИХА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ НАРКОТРАФИКА В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс. "Президентът Тръмп поиска действия и министерството на войната отговаря. Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване, тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", обяви Хегсет в публикация в социалната мрежа "Х".

НАБЪРЗО И БЕЗ ОБЯСНЕНИЯ: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ЧИСТКА В ПЕНТАГОНА

През последните девет месеца министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни или отстрани от длъжност повече двадесет генерали и адмирали, пише The New York Times. Тези чистки ще отекват в американската армия в продължение на години.