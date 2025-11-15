Хърватия се класира за Мондиал 2026! Черна гора потрепери срещу слабаци (РЕЗУЛТАТИ)

Хърватия ще играе на Световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико! "Шахматистите" събраха 19 точки в квалификационна група L и са недостижни на върха. Вторият Чехия имат 13 пункта при един оставащ мач. Тимът на Златко Далич обърна и надви с 3:1 у дома Фарьорските острови. Симатичният състав на фарьорите завърши с 12 пункта и няма шанс за плейоф.

Хърватия обърна Фарьорските острови

Халфът на Гримсби Таун Геза Давид Тури изведе гостите напред в резултата в 16-ата минута. В средата на поувремето Гвардиол овладя центриране на Перишич и вкара за 1:1. В 57-ата минута подобна комбинация беше направена между Станишич и Муса, като вторият се разписа. Крайното 3:1 оформи Никола Влашич след ново центриране на Перишич.

Croatia book their spot at the World Cup.



It'll be legendary Luka Modrić's 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 World Cup 🇭🇷 pic.twitter.com/SlZHRpjobt — B/R Football (@brfootball) November 14, 2025

В другия мач от групата Черна гора потрепери сериозно срещу аутсайдера Гибралтар. Лиам Джесуп изведе страната с около 40 000 души население в 20-ата минута. До почивката обаче Василе Адзич и Никола Кръстович осъществиха пълен обрат. Черногорците заемат четвъртата позиция с девет точки.

Резултати от световни квалификации

Финландия - Малта 0:1

Хърватия - Фарьорски острови 3:1

Гибралтар - Черна гора 1:2

Люксембург - Германия 0:2

Полша - Нидерландия 1:1

Словакия - Северна Ирландия 1:0