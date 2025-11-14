Разследване: Николай Патрушев и съпругата му имат активи за 14 милиарди рубли

Семейството на Николай Патрушев — помощник на руския президент, бивш директор на ФСБ и секретар на Съвета за сигурност на Русия, притежава елитни недвижими имоти на обща стойност около 14 милиарда рубли. Това твърди разследването на изданието „Проект“. Според разкритията на изданието, почти половината от тези активи – около 6,5 млрд. рубли – са записани на името на Марина Артемева, която журналистите наричат „тайната съпруга“ на вицепремиера Дмитрий Патрушев, син на Николай Патрушев. Артемева, както се твърди, притежава два апартамента в центъра на Москва, големи парцели земя в Подмосковието, както и търговска собственост.

Официално бракът между Артемева и Дмитрий Патрушев не е регистриран, затова името й не фигурира в декларациите на вицепремиера. Междувременно, според изданието, те имат общо пет деца. Освен това големи обекти принадлежат и на други членове на семейството. На бившата съпруга на Николай Патрушев Елена е регистрирана недвижима собственост на стойност около 4 млрд. рубли, а на снахата Татяна Патрушева – активи на стойност около 3 млрд. рубли.

Според разследващи журналисти, такава структура на собственост позволява да се скрие значителна част от активите и да се заобиколят изискванията за финансова прозрачност. „Проект“ посочва, че през 2021 г. Артемева е получила ипотека в Россельхозбанк – при преференциална лихва за покупка на престижни апартаменти. По това време наблюдателният съвет на банката е бил оглавяван от Дмитрий Патрушев. Журналистите подчертават, че семейният портфейл с недвижими имоти на Патрушеви може да е рекорден сред представителите на силовите структури в Русия. Припомняме, че Патрушев беше спряган в миналото за евентуален наследник на руския президент Владимир Путин.

