Германия взе своето срещу аутсайдер, Полша и Нидерландия си спретнаха интригуващо реми

Германия постигна ценен успех с 2:0 над Люксембург в двубой от петия кръг от група "А" на квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. И двете попадения за Бундестима реализира Ник Волтемаде през втората част, за да направи Маншафта лидер с 12 точки в класирането - колкото има и Словакия. Междувременно Полша и Нидерландия си спретнаха реми 1:1 в група G. "Лалетата" са на върха със 17 пункта - 3 повече от днешния си съперник.

Германия надви Люксембург

Възпитаниците на Нагелсман влязоха по-добре в мача. Виртц теста уменията на Морис, който се справи. Стражът не се затрудни и при удар на Антон. Домакините отговориха с опасен шут на играча на Аугсбург Айман Дардари. Виртц и Гнабри продължиха с пропуските. Бауман пък спаси директен изстрел от корнер. 0:0 на почивката.

⭐️🇩🇪 Nick Woltemade has reached 10 goals for club and country after scoring a brace for Germany.



3 goals in his last 2 games with the national team for Newcastle new star. pic.twitter.com/cG6NZNoAHd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

В началото на втората част Волтемаде засече центриране на Сане и откри резултата. Дардари можеше да възстанови паритета, ако шутът му бе със сантиметри по-точен. В 69-ата минута Волтемаде получи сам срещу Морис и не се поколеба да преодолее стража 0:2.

Междувременно във Варшава Залевски не съумя да шокира гостите в третата минута, изтървайки златен шанс от чиста позиция. След равностоен период в 43-тата минута 37-годишният Левандовски обра овациите с асистенция към Камински, който завърши контраатака за 1:0. "Лалетата" нанесоха своя удар в началото на второто поувреме. Депай засече с глава центриране за 1:1. В оставащите минути Депай и Левандовски пропуснаха по една добра възможност. Полските фенове пък хвърляха димки и факли на терена.

ОЩЕ: Бивш ас на ЦСКА е на една победа от Световното, докато страната му "кърви" заради престъпни банди