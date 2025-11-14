"Това, което прави Ямал, е нелоялно към Испания! Не бих го взел на Световното първенство!"

Отсъствието на Ламин Ямал от селекцията на Испания за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 бе прието със смесени реакции в родината му. "Ла Фурия Роха" е лидер в групата на България и е почти невъзможно да бъде изместена от лидерската позиция, а Ямал избра да не се присъединява към състава. Това обаче бе прието като "нелоялност към Испания" от журналиста Исак Футо от Tiempo de Juego COPE.

Нелоялен ли е Ламин Ямал към Испания?

Говорейки за Ламин Ямал, спортният журналист заяви: "Аз не бих го взел на Световното първенство! Това, което прави, е пълен акт на нелоялност към Испания. Най-доброто за всички е той да отиде с Мароко."

Исак Футо вероятно споменава Ямал да отиде с Мароко на Световното, тъй като неговият баща е мароканец. Ламин Ямал обаче бе в основата на триумфа на Испания на Евро 2024 и изглежда, че в момента се е фокусирал изцяло върху представянето си с Барселона - в очакване на Световното първенство през следващото лято.

Само че недоволен от отсъствието на Ямал остана и селекционерът Луис де ла Фуенте, който остана "шокиран" и заяви, че "никога не съм се сблъсквал с подобна ситуация".