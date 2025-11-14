Стоичков скърби: Един велик човек! Завинаги ще бъдеш пример, който ще следваме!

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков излезе с публикация в социалните мрежи, с която почете паметта на един от най-великите вратари на ЦСКА Стоян Йорданов. Стражът си отиде от този свят на 81-годишна възраст. Скръбната новина съобщиха от официалният сайт на столичния гранд. Камата определи Йорданов като велик човек и го увери, че ще бъде пример, следван от мнозина.

Стоичков се сбогува с Йорданов

"Стоян Йорданов - една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!", написа Христо Стоичков. Двамата се познават отлично, като дори са работили съвместно.

Иначе в богатата витрина на стража блестят 8 шампионски титли и 5 Купи на Съветската армия, спечелени с "армейците". Той се присъединява към тима апрез 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав. След края на активната си кариера Йорданов многократно е треньор на вратарите и помощник треньор в първия отбор на "червените".

Освен това като футболист Стоян Йорданов е сребърен медалист с националния отбор на България на Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико. Участник на Мондиала през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на родината. Като треньор на вратарите печели още 6 пъти шампионската титла на България с ЦСКА. Работил е още в националния отбор, бил е наставник на младежката селекция на държавата. Има опит и в Саудитска Арабия, където е помощник на Стойчо Младенов в Ал Ахли.

