Войната в Украйна:

Стоичков скърби: Един велик човек! Завинаги ще бъдеш пример, който ще следваме!

14 ноември 2025, 23:14 часа 116 прочитания 0 коментара
Стоичков скърби: Един велик човек! Завинаги ще бъдеш пример, който ще следваме!

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков излезе с публикация в социалните мрежи, с която почете паметта на един от най-великите вратари на ЦСКА Стоян Йорданов. Стражът си отиде от този свят на 81-годишна възраст. Скръбната новина съобщиха от официалният сайт на столичния гранд. Камата определи Йорданов като велик човек и го увери, че ще бъде пример, следван от мнозина.

Стоичков се сбогува с Йорданов

"Стоян Йорданов - една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!", написа Христо Стоичков. Двамата се познават отлично, като дори са работили съвместно.

Стоян Йорданов - една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!

Posted by H8S Hristo Stoitchkov on Friday, November 14, 2025

Иначе в богатата витрина на стража блестят 8 шампионски титли и 5 Купи на Съветската армия, спечелени с "армейците". Той се присъединява към тима апрез 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав. След края на активната си кариера Йорданов многократно е треньор на вратарите и помощник треньор в първия отбор на "червените".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Освен това като футболист Стоян Йорданов е сребърен медалист с националния отбор на България на Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико. Участник на Мондиала през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на родината. Като треньор на вратарите печели още 6 пъти шампионската титла на България с ЦСКА. Работил е още в националния отбор, бил е наставник на младежката селекция на държавата. Има опит и в Саудитска Арабия, където е помощник на Стойчо Младенов в Ал Ахли.

ОЩЕ: Христо Стоичков разкри мащабна своя идея за спортна инфраструктура в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Стоичков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес