Археолози откриха част от "Илиада" в древноегипетска мумия

Археолози откриха папирусно копие на „Илиада“ на Омир в древноегипетска мумия и това откритие ги озадачи. Според The ​​Independent, откритието е от огромно значение за изучаването на погребалните обреди и религиозния живот в древен Египет.

Папирусно копие на „Илиада“ на Омир в древноегипетска мумия

Фрагментът е открит в мумия, погребана в гробница от римската епоха в Оксиринхус преди приблизително 1600 години. По време на фараоните селището е било известно като Пер-Меджед. То е било един от най-важните градове на гръко-римски Египет. Руините му се намират в съвременния град Ал-Бахнаса, приблизително на 190 км южно от Кайро.

Изследователи от Института за изучаване на древния Близък изток към Университета в Барселона откриха мумията по време на скорошни разкопки, проведени от ноември до декември 2025 г.

Папирусът е бил поставен вътре в мумията като част от ритуала за балсамиране. Преди това са били откривани египетски мумии, съдържащи папируси, написани на гръцки, но всички те са били с магически или ритуален характер.

Изследователите казват, че откриването на папируса „Илиада“ бележи първия път, когато е открит гръцки литературен текст в контекста на балсамиране. Според изследователите текстът на „Илиада“, открит по време на скорошни разкопки, принадлежи към каталог на кораби от втората книга на епичната поема. Защо точно този гръцки текст е избран за процеса на мумифициране, не е известно.

За какво се разказва в „Илиада“?

Тази епична поема, разделена на 24 книги, се приписва на Омир и датира от 800 г. пр.н.е. Разказът се фокусира върху Троянската война и героичните дела и трагичната съдба на Ахил, най-могъщият воин в гръцката армия.

Действието на поемата се развива няколко седмици след началото на последната година от войната, описвайки гнева на Ахил, след като е бил обиден от гръцкия генерал Агамемнон, и засягайки теми за гордост, съдба, чест и смъртност.

Той съчетава елементи от древногръцката култура и митология, предоставяйки ценна представа за ценностите на древните гърци, и остава актуален дори в днешно време, вдъхновявайки безброй адаптации.

