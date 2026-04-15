Археолози откриха скелети на 7000 години с ДНК на неизвестен досега човешки вид

Археолози откриха скелети с ДНК на неизвестен досега човешки вид. Учените са анализирали генетичния код на две жени, живели преди 7000 години на територията на днешна Либия, и резултатите били сензационни. Те принадлежали към напълно неизвестен род, който бил напълно изолиран в продължение на десетки хиляди години, съобщава Daily Galaxy.

Откритието на археолозите на неизвестен досега човешки вид

Както е отбелязано в статията, откритието е направено в скалното находище Такаркори. Въпреки че Сахара по това време е била зелена савана с реки и езера, местните жители не са се смесвали със съседите си. Интересното е, че тези хора са знаели как да отглеждат добитък, но не са били мигранти. Учените смятат, че просто са възприели практиките на своите съседи.

Това откритие, подробно описано в ново проучване, публикувано в списание Nature, оспорва дългогодишната идея, че Зелената Сахара е служила като миграционен коридор.

Йоханес Краузе, генетик от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“, казва пред Ройтерс: „Това предполага, че тези хора са останали генетично изолирани въпреки практиката на животновъдство, културна иновация, възникнала извън Африка.“

Отбелязва се, че родът е изчезнал преди около 5000 години, когато Сахара отново е пресъхнала.

Генетичната изолация на тези жени се е запазила в целия им род. При анализа на неандерталския им произход учените са открили само следи от нея – приблизително 0,15% от генома им. Това е десет пъти по-ниско от това, открито в популации извън Африка.

„Това откритие показва как пасторализмът се е разпространил в Зелена Сахара, вероятно чрез културен обмен, а не чрез масова миграция“, казва Нада Салем, изследовател в Института Макс Планк.

Междувременно археолози откриха в югоизточна Турция откриха древен подводен град, датиращ отпреди приблизително 2400 години. Към днешна дата селището се намира под водите на езерото Дикледамба. То съдържа цели запазени квартали с гробници, джамия и религиозни училища. Това съобщава изданието Indian Defence Review.

Според проучване на университета Дикле, цели блокове от древно селище са били идентифицирани под водата. Обектите включват гробници, джамия и медресе. Повечето от структурите са оцелели практически без значителни щети.

Според експертите продължителното подводно излагане без активна човешка намеса е спомогнало за запазването на архитектурата.

Изследователят Диджле Ирфан Йълдъз споделя, че подводните изображения, както и периодичното понижаване на нивото на водата, позволяват частична проверка на структурите.

