Археолози откриха идеално кръгла структура в Египет на 2000 години

В Египет археолози откриха кръгла структура, посветена на божеството Пелузиум. Този 2200-годишен храм има сложна водопроводна инфраструктура и някога е бил свързан с Нил, което предполага, че е бил използван за ритуали, свързани с вода.

Според Министерството на туризма и антиките на Египет, храмът е открит в древния град Пелузиум. Поради стратегическото му местоположение близо до устието на Нил, той е бил използван като крепост по време на фараонската епоха и като митнически пункт по време на разцвета на Римската империя. През 2022 г. археолози откриха на мястото храм на Зевс, издълбан от розов гранит, съобщава Livescience .

Археолозите първоначално откриха храма Пелузиум през 2019 г., а частични разкопки на една четвърт от обекта разкриха кръгла структура от червени тухли. Експертите я интерпретираха като сградата на градския сенат, каза Хешам Хюсеин, ръководител на Централния орган за антики на Долен Египет и Синай. След като пълните разкопки на храма бяха завършени, това тълкуване се промени.

Светилището е било разположено около кръгъл басейн с диаметър приблизително 35 метра и квадратен пиедестал в центъра. Възможно е в него да се е намирала колосална статуя на бог Пелузиум, чието име произлиза от древногръцката дума, означаваща „кал“ или „тиня“. Водни канали и резервоари са обграждали басейна. В басейна, свързан с един от ръкавите на Нил, археолозите са открили вода и нилска тиня, което предполага символична връзка с Пелузиум.

Въз основа на стратиграфските слоеве на обекта, експертите са стигнали до заключението, че храмът на Пелузиум е построен през II век пр.н.е. и е останал в непрекъсната употреба до VI век сл.н.е.

Какво показва откритието?

Уникалният архитектурен дизайн на храма, който съчетава древните египетски традиции с гръцки и римски стилове, въплъщава културния обмен между Египет и останалия свят, каза Хишам Ел-Лейти, изпълняващ длъжността генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет.

Ел-Лейти нарече откритието „изключително важно“, защото показва, че Пелузиум някога е бил виден град в един все по-космополитен древен свят.

Преди това в египетската пустиня са били открити огромни йероглифи . Учените са свързвали значението им с космоса. Те са отбелязали, че тези йероглифи предоставят рядък поглед върху това как първите египетски писари са свързвали владетелите с космическия ред.

