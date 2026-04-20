Учени разкриха мистерията на хилядите дупки в планински склон в Перу

Археолозите предлагат ново обяснение за един от най-загадъчните паметници в Южна Америка - хилядите ями, издълбани в планински склон в Перу. Изследванията показват, че те може да са били част от сложна икономическа система на счетоводство и търговия, а не ритуална или защитна структура.

Става въпрос за обекта Монте Сиерпе, известен като „Ивицата от дупки“, който оставаше загадка за учените в продължение на десетилетия, пише Antiquity.

5200 добре структурирани ями в Перу

По склона на тесен хребет археолозите преброили приблизително 5200 ями, подредени в правилни секции. Те образуват дълга ивица, простираща се на почти километър и половина.

Изследователи от Университета в Сидни, използвайки дронове, са открили, че местоположението на ямите има ясни числови модели, което показва, че са създадени умишлено.

Анализът на почвата разкрива наличието на царевица, памук, люти чушки и други култури, които не биха могли да растат там по естествен път. Това предполага, че хората умишлено са донесли тези предмети и са ги поставили в ямите. Според водещия автор на изследването, Джейкъб Бонгърс, ямите биха могли да бъдат използвани като складови или изложбени площи за стоки.

Радиовъглеродното датиране показва, че комплексът е бил активно използван през 14 век, по време на управлението на кралство Чинча, известни търговци в региона.

Изследователите предполагат, че Монте Сиерпе може да е бил открит пазар, където стоките са били изложени в ями, а количеството им е служило като вид „валута“ или индикатор за стойност.

Учените били особено привлечени от сходството между структурата на ямите и системата кипу, използвана от Империята на инките. Това доведе до хипотезата, че „Ивицата от ями“ може да е била вид мащабна система за броене, „вградена“ в ландшафта.

От мистерия към обяснение

Паметникът привлича вниманието още през 1933 г., след като снимки са публикувани в списание National Geographic. Оттогава се разпространяват различни теории, вариращи от отбранителни укрепления до системи за събиране на вода.

Ново проучване предлага по-прагматично обяснение: ямите може да са били част от сложна икономическа инфраструктура, която е помагала за организирането на търговията и воденето на записи в предколумбовите общества.

Ново проучване предлага по-прагматично обяснение: ямите може да са били част от сложна икономическа инфраструктура, която е помагала за организирането на търговията и воденето на записи в предколумбовите общества.

