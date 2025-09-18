Да претеглиш умиращия: Как е установено, че душата тежи 21 грама

Малко е сложно да се претегли умиращ човек на болнично легло, но това не беше проблем за Дънкан Макдугал. В началото на 20-и век уникалната, специално конструирана везна на Макдугал беше готова да приеме тестови субекти. Един от първите - пациент с туберкулоза, описан от "The New York Times" като обикновен човек с "типичен американски темперамент", е поставен на леглото, малко преди да умре. Под наблюдението на Макдугал и лекарите мъжът умира, а Макдугал забелязва, че противотежестта на везната пада с изненадваща бързина. Везната показва теглото, което е загубено със смъртта: три четвърти унция - 21 грама. Макдугал получава резултата си – теглото на човешката душа. Или поне така си мисли.

Макдугал се надява да открие дали душата има маса с макабрения си експеримент и ако да, колко тежи тя. Тестовете му с пациенти, по-късно известни като Експериментът с 21 грама, са ограничени по размер на извадката и лошо проведени. Въпреки това експериментът преживява десетилетия, водейки след себе си филми, книги, телевизионни предавания и пресъздавания. Част от причината, поради която експериментът на Макдугал продължава да съществува, е, че той се опитва да предостави твърди доказателства за ефимерното. По същия начин, по който хората търсят научни доказателства за Рая или за задгробния живот, Макдугал зададе въпрос, който занимава философите и учените от хилядолетия. Експериментът с 21 грама ни напомня колко много от загадките на живота остават неразрешени, пише "Popular Science".

Експеримент, основан на спиритизма и науката

Макдугал е работил по времето на спиритизма - вярването, че духът на човека продължава да съществува след смъртта и може да бъде направена връзка с него – понякога по странни начини. Учените и лекарите, както и медиумите и теолозите, са провеждали многобройни експерименти и салонни трикове, за да установят връзка между духа и материята.

Публикувана през 1907 г. в списанието на Американското общество за психични изследвания, статията на Макдугал се нарича "Хипотеза за същността на душата заедно с експериментални доказателства за съществуването на такава същност". Една от основните му идеи е, че, ако личността или съзнанието продължават да съществуват след смъртта, те трябва да заемат някакво физическо пространство в тялото. За него е невъзможно душата да бъде само етер. Затова той решава, че масата на душата изчезва от тялото в момента на смъртта, и е решен да го докаже.

Странно, но Макдугал не е духовен човек. Вестникът "Haverhill Evening Gazette" го описва като "реалист и практичен", с научен ум и несклонен да вярва в спиритизма или психичните явления. "Той не изглежда като човек, който вярва в мистични неща, чете карти таро и е мистик", казва бестселъровата научна писателка Мери Роуч, авторка на "Spook: Science Tackles the Afterlife" ("Призрак: Науката се занимава със задгробния живот"). По време на експеримента си Макдугал е описан от вестник "The New York Times" като "уважаван лекар", който е работил в тази област в продължение на години.

Как е протекъл експериментът с 21 грама?

За експеримента Макдугал е създал изключително чувствителни везни, с които да претегля умиращите. Той знае, че загубата на тегло след смъртта може да се дължи на издишването на въздуха от тялото, изпразването на червата или пикочния мехур, както и на изпаряването на потта, затова тества и отчита тези фактори. Например, той е изчислил, че потта се изпарява "със скорост от 1/60 унция на минута". Той също така се претегля, докато вдишва пълна глътка въздух, както и докато я издишва, но и двете действия не оказват никакво влияние върху везните.

Всичките шест пациенти на Макдугал, пет мъже и една жена, все пак са загубили внезапно малко тегло в момента на смъртта си, резултат, който потвърждава пред Макдугал, че душата напуска тялото.

Той отбелязва, че при някои пациенти е било трудно да се измери точно загубата на тегло, тъй като един пациент е починал, докато той настройвал везните. Освен това, е имало "значителна намеса от страна на хора, които се противопоставяли на нашата работа", пише Макдугал. В статията си той описва тази намеса само като "неприятности от страна на служители на институцията", без да дава повече подробности.

Макдугал знае, че с провеждането на този експеримент рискува репутацията си. "Това, което направи, беше много смело", казва Роуч. След публикуването на експеримента му, вестник "The New York Times" отразява събитието в статия, озаглавена "Душата има тегло, смята лекар".

След тази публичност около експеримента, Макдугал се сблъсква с остра критика. Макар да получава известна подкрепа от религиозно настроени хора, учените смята, че извадката му е твърде малка, методологията му е несъвършена, а резултатите – непоследователни. Списанието на Американското общество за психични изследвания включва допълнение към публикацията на експеримента, в което обяснява, че толкова много вестници са го "разбрали погрешно и са го представили погрешно", че на Макдугал е била дадена възможност да се обясни. Дори Макдугал пише в обяснението си, че "съм напълно наясно, че тези няколко експеримента не доказват нищо повече, отколкото няколко лястовици не правят лято", пише "Popular Science".

Работата на доктора продължава

След експеримента Макдугал работи върху други идеи, включително използването на рентгенови лъчи за фотографиране на човешката душа. Статия от 1911 г. в "The New York Times", озаглавена "Изобразяване на душата", обяснява, че Макдугал е копирал експеримента на медицинския електротехник д-р У. Дж. Килнър, известен с изследванията си върху човешката аура.

Макдугал имал намерение да фотографира и покаже душата и описал нейното присъствие на получените рентгенови слайдове като "светлина, наподобяваща тази на междузвездния етер". Според статията, Макдугал вярвал, че фотографирането на душата не е трудно и че "всеки може да го направи".

Девет години по-късно Макдугал умира на 54-годишна възраст, оставяйки след себе си много повече въпроси, отколкото отговори.

"Той определено беше единствен по рода си", казва Роуч. "В известен смисъл той беше най-добрият вид учен, защото беше любознателен и не му пукаше какво ще кажат или какво ще си помислят другите хора." Дори над 100 години по-късно експериментът на Макдугал продължава да живее свой живот.

Научното наследство на работата на Макдугал

Не след дълго след експеримента на Макдугал с 21 грама, учен на име професор Туайнинг се опитва да опровергае Макдугал, като претегля умиращи мишки. Той заявява, че загубата на тегло при смъртта се дължи "или на влага, или на газ, или на някаква субстанция, за която не знаем нищо". Неговите твърдения са публикувани в "Los Angeles Herald" в статия, озаглавена "Теорията за теглото на душата вече е опровергана".

Няколко десетилетия по-късно, през 1930-те години, Р. А. Уотърс използва запечатана камера, за да изследва животни в момента на смъртта, от които (явно) излиза облак пара, считан за "нематериалното тяло" на душата. След почти 70-годишно затишие в интереса към темата, през 2001 г. физикът и издръжлив атлет Луис Холандър провежда друг експеримент, с който се опитва да измери дали овцете губят тегло, когато умрат. През 2005 г. лекарят Джерард Нахум предлага друг експеримент. Нахум предлага тялото да бъде обградено с електромагнитни детектори, за да се открие изтичащата енергия (или душа), но проучването така и не е проведено, пише "Popular Science".

Осветление, камера, 21 грама

Освен в научните изследвания, експериментът с 21 грама е намерил трайно място и в поп културата. Един от най-известните примери за експеримента е трилърът от 2003 г. "21 грама". Въпреки че филмът предлага малко повече от препратка към името на експеримента, той се занимава с въпросите за смъртта и загубата.

Дан Браун, автор на "Шифърът на Леонардо", също споменава експеримента в книгата си "Изгубеният символ". В нея има герой, който претегля умиращ човек в камера и открива, че теглото на везните спада с неговата смърт. Влиянието на експеримента с 21 грама достига дори до японската манга: в един епизод от поредицата "One Piece" учен предполага, че душите тежат 21 грама. Но, както и при Макдугал, теорията на учения от "One Piece" в крайна сметка е опровергана.

Експериментът на Макдугал с 21 грама продължава да съществува, защото поставя въпрос, който много от нас си задават: Дали ние сме нещо повече от просто едно тяло? Въпреки напредъка в науката, мистерията на съзнанието все още не е разгадана. Брус Худ, професор по психология на развитието в Университета в Бристол, Великобритания, казва, че повечето хора вярват, че душата, съзнанието или "азът" са отделени от мозъка или тялото ни, въпреки доказателствата, че мозъкът ни произвежда тези явления. Тези вярвания се подхранват от идеята, че част от нас продължава да съществува след смъртта, но "хората трябва да приложат вяра, за да повярват в това", казва Роуч. "Обичаме да казваме, че това е душата или личността и че ние се разхождаме в облаците, но това е само надежда. Това е просто това, в което хората искат да вярват." Експериментът с 21 грама ни кара да се замислим, казва Худ. "Хората се нуждаят от дълбоко и трансцедентно", за да придадат смисъл на живота си. Холандър, ученият, който претегля овце, както е описано в книгата на Роуч "Spook", изразява подобно дълбоко чувство: "Мисля, че в момента на смъртта се отваря малък прозорец. Мисля, че може би всички сме свързани с нещо по-голямо от нас." Да бъдеш човек, означава никога да не се откажеш от любопитството си към дълбокото и мистичното.

Макар експериментът на Макдугал да е бил дълбоко погрешен, идеята зад него е привлекателна и продължава да съществува под формата на филми, книги, аниме и дори в тази статия. Продължаваме да се връщаме към експеримента с 21 грама, защото все още търсим отговора на въпроса на Макдугал. Дали някаква част от нас продължава да съществува след смъртта? Може би един ден някой ще разбере.