Ежедневно вдишване на „весел газ“ лишило човек от способността да ходи

Американски лекари описаха рядък медицински случай в The New England Journal of Medicine. В болницата постъпил пациент със симптоми на тежък дефицит на витамин В12 – нарушена чувствителност и координация на движенията до невъзможност за ходене. Оказало се, че през последните два месеца всеки ден е вдишвал диазотен оксид (известен още като райски газ), който провокирал заболяването. Лечението направило възможно възстановяването на загубените функции.