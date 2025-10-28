Изненада: Учени с нова теория за пика на умствените възможности

Най-голямото умствено натоварване и развитие се случва по време на училищното образование, студентските години и тези в млада възраст, когато хората развиват своите професионални умения. Но това не означава, че точно тогава е пикът на техните когнитивни възможности. Въпреки че мнозина се чувстват във вихъра си на 40 години едно от последните проучвания показва, че пикът на умственото ни функциониране е между 55 и 60 години, съобщи Евронюз.

Предишни проучвания

Докато предишни проучвания показваха, че хората достигат физическата си форма на максимум между средата на двайсетте и началото на трийсетте си години, австралийски учени са открили, че нашите психологически и когнитивни способности продължават да се развиват значително по-дълго. Това е добра новина за всички, които се питат дали не е твърде късно да сменят кариерата си или да започнат ново хоби, но също така подчертава и значението на зрелия ум за обществото, предава БГНЕС.

"Докато някои способности намаляват с възрастта, те се компенсират от развитието на други важни качества. В комбинация тези сили подпомагат по-доброто преценяване и по-обмисленото вземане на решения — качества, които са от ключово значение на върха", каза Жил Жиняк, съавтор на изследването и професор по психология в Университета на Западна Австралия, пред The Conversation.

Проучването

Проучването, публикувано в списание Intelligence, започнало с определянето на 16 основни психологически характеристики, сред които когнитивни способности като разсъждение и памет, както и петте основни личностни черти: откритост, съвестност, екстровертност, съгласие и невротизъм. Изследователите използвали вече съществуващи набори от данни, за да проследят как се променят тези характеристики през различните етапи от живота — резултатите показали "поразителен модел".

Спад

"Като цяло умственото функциониране достига своя пик между 55 и 60 години, преди да започне да спада около 65-годишна възраст. "След 75 години този спад става по-осезаем, което предполага, че влошаването на умствените функции в по-късна възраст може да се ускори, след като веднъж започне", обяснява Жиняк.

Интересното е, че някои отделни черти достигат върха си дори по-късно – например съвестността около 65 години, а емоционалната стабилност – около 75. Натрупващите се доказателства показват, че мозъкът продължава да се променя и развива през целия ни живот.

Стимули

"През голяма част от човешкия живот, особено в типичния трудов период между 20 и 65 години, скоростта, с която хората реагират на външни стимули, намалява. Нашето изследване показа, че това забавяне в значителна степен не отразява спад в умствената ефективност — поне не в данните и задачите, които анализирахме", казва фон Краузе.

"Самата възраст не определя общото когнитивно функциониране. Ето защо оценките и преценките трябва да се основават на реалните способности и качества на отделния човек, а не на предположения, базирани на възрастта".

