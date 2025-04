Изследване разкри тайните на дълголетието: Къде хората живеят над 100 години

Има специфични географски райони, които се характеризират с по-голяма продължителност на живот и с по-ниски нива на хронични заболявания. Тези места са известни като "сините зони". Терминът е използван за първи път от американския изследовател Дан Бютнер, който изучава областите на света, където хората живеят изключително дълго.

Бютнер посещава пет дестинации – Окинава, Япония; Сардиния, Италия; Икария, Гърция; Никоя, Коста Рика; и Лома Линда, Калифорния – за да разберете защо тези райони имат най-висок процент на живи столетници. Какви обаче са тайните за дълголетието?

Secrets of longevity from the world's 'blue zones' https://t.co/DsbDscNFqM