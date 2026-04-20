Японски учени откриха скрит вулкан на дъното на Тихия океан, който е на 3 милиона години

Японски учени откриха подводен вулкан на дъното на Тихия океан, чиято възраст се оценява на приблизително 3 милиона години. Този обект се намира в древна част от Тихоокеанската плоча близо до остров Минамитори, съобщава Daily Galaxy.

Древен вулкан на дъното на Тихи океан

В своето проучване учените отбелязват, че този подводен вулкан принадлежи към рядък вид вулканична дейност, известна като „вулканизъм на малки петна“. Тези образувания се считат за необичайни, защото са образувани от сили на огъване, а не от директни тектонични сблъсъци.

Вулканът е открит в отдалечен район на западната част на Тихия океан, близо до най-източната точка на Япония. Идентификацията му е базирана на комбинация от картографиране на морското дъно и пилотирано дълбоководно проучване.

Учените съобщиха, че за изучаване на вулкана са използвали пилотираната подводница Shinkai 6500, която може да се гмурка на дълбочина до 6500 метра. Тази подводница им е позволила директно да инспектират мястото и да събират скални проби от предполагаемата формация.

„Първоначално заподозряхме наличието на малък вулкан, след като разгледахме батиметрични данни, събрани от бреговата охрана на Япония“, споделиха изследователите.

Пробите, събрани по време на гмуркания, потвърдиха наличието на вулканичен материал, подкрепяйки тълкуването, че структурата е подводен вулкан, вграден в океанска плоча.

Учените обясниха, че вулканите „petit-spot“ са млади, малки вулкани, които се образуват по пукнатини в основата на тектоничните плочи. Тези пукнатини са пряко свързани с механичната деформация на Тихоокеанската плоча, докато тя се потапя в мантията.

Магмата, която е в основата на тези изригвания, произхожда от астеносферата, горния слой на земната мантия. Учените твърдят, че тази зона играе ключова роля в движението на тектоничните плочи и доставя материала, който захранва вулканите от типа „petit-spot“.

„Откриването на този нов вулкан ни дава вълнуваща възможност да проучим района по-нататък и да се надяваме да открием други малки вулкани“, каза д-р Наото Хирано от Центъра за изследвания на Североизточна Азия в университета Тохоку.

Преди това учени от Университета в Лозана, в сътрудничество с Анна Роза Корсаро, изследовател от Националния институт по геофизика и вулканология в Катания, проведоха проучване, което има за цел да разкрие повече информация за това как се е образувала вулканът Етна.

Изследователите са заявили, че Етна вероятно не се е образувала чрез един от трите основни механизма, които образуват вулкани. Вулканът се намира близо до зона на субдукция и химичният му състав наподобява този на горещи вулкани, въпреки че наблизо няма горещи точки.

Сицилианският вулкан може да принадлежи към малко известна четвърта категория вулкани: така наречените вулкани „petit-spot“, описани за първи път през 2006 г. от японски геолози. Тези малки подводни вулкани предоставят убедителни доказателства за съществуването на магмени джобове в горната мантия на Земята.

