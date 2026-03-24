Учени откриха вулкан на 145 млн. години с размерите на Ню Мексико на дълбочина 2 км в океана

Дълбоко под Тихия океан се намира масивът Таму. Учените са го определили като най-големия вулкан, откриван някога на планетата. Описан от екип от учени, ръководен от Уилям Сейгър от Университета в Хюстън, този вулкан е толкова обширен и плосък, че дълго време оставаше неуловим. Съществуването му, потвърдено от анализ, го поставя сред най-значимите геоложки открития през последните десетилетия, пише Daily Galaxy .

Древният вулкан на дъното на океана

Масивът се намира на подводното плато Шацки, на 1600 км източно от Япония. Според изследователите, това, което е било картографирано като три отделни хълма, всъщност представлява единна вулканична система, обединена по структура и произход. Това оспорва предишните интерпретации на океанските плата.

Разпознаването на масива Таму като единичен вулкан открива нови пътища за разбиране как големите изригвания оформят морското дъно, според проучването.

В продължение на много години учените ги смятали за отделни образувания, въпреки че никога не са им давали официални имена. Това се променя, когато данните от сеизмичното отражение разкриват непрекъснати потоци от лава, свързващи цялата структура. Според проучването площта на масива е приблизително 310 000 квадратни километра.

„Този вулкан е с размерите на Ню Мексико, което го прави най-големият, откриван някога на Земята“, каза Сейгър.

Огромният му мащаб го отличава от останалите. Никой друг вулкан на Земята не може да се сравни с него по размер, функционирайки като единна, взаимосвързана система, а не като струпване на отделни обекти.

Масивът Таму не прилича на стръмни вулкани. Вместо това е изключително широк, със склонове, толкова полегати, че са почти невидими. Върхът на вулкана е на около 2 км под повърхността на океана, а основата му достига дълбочина от около 6 км, каза Сейгър.

Изследователите обясниха, че тази форма се е образувала от разпространението на масивни потоци от лава от централен източник, създавайки широка, щитовидна структура, за разлика от всеки друг подводен вулкан, открит досега.

Мащабът на Таму е толкова огромен, че се нарежда в самостоятелна категория. Както отбелязва изследователският екип, само вулканът Олимп на Марс, най-големият вулкан в Слънчевата система, може да се сравни с мащаба му. Това сравнение подчертава изключителните размери на структурата. За сравнение, Мауна Лоа в Хавай, най-големият действащ вулкан на Земята, покрива площ от само около 5180 квадратни километра.

Както обяснява Сейгър, образуването на тази структура изисква огромен обем магма, издигаща се дълбоко от земната мантия. Масивът се е образувал преди приблизително 145 милиона години и скоро след това е станал неактивен.

„Следователно тази информация е важна за геолозите, които се опитват да разберат как е структурирано земното ядро“, казва ученият.

