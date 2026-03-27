Учени: Изригването на този вулкан е намалило човечеството до 1000 души

Учени откриха, че ранните хора са оцелели след едно от най-големите вулканични изригвания в историята на Земята, като бързо са преминали към хранене от речни източници. Изригването на супервулкана Тоба е било толкова катастрофално, че според някои оценки е намалило човешката популация до по-малко от 1000 души, което почти е довело до нашето изчезване.

Тази реакция на глобална катастрофа показва как екологичният стрес би могъл да тласне оцелелите човешки групи да продължат да се движат, вместо да загинат на място, пише изданието Earth.

Доказателства в Етиопия

В древното човешко селище Шинфа Метема 1 в северозападна Етиопия е открит плътен слой от артефакти, кости и следи от огнища, което показва, че хората са останали там по време и след изригването.

Прочетете също: Древният ужас на Карпатите: Вулканът, който някога е унищожил всичко наоколо, може да се събуди отново

Работейки в Тексаския университет в Остин, антропологът Джон Капелман документира как тези останки са запечатали общност, която се е адаптирала, а не е изчезнала. Вместо да изоставят мястото, когато условията се влошили, тези хора са променили какво са ловували, събирали и готвели с промяната на ресурсите, според проучване, публикувано в списание Nature.

Тази приемственост повдига необходимостта да се обясни как едно стабилно селище е могло да се запази, докато околният пейзаж е ставал все по-необитаем.

Малки парченца криптотефра - вулканично стъкло, скрити в седименти, свързват мястото с изригването на Тоба, супервулкан на остров Суматра в съвременна Индонезия. Според тях вулканът е на около 74 000 години.

Взривове и лава: Земетресението в Камчатка събуди вулкан (ВИДЕО)

Химичният анализ на черупките от щраусови яйца показа рязко увеличение на безводността след падането на пепелта, което показва по-дълъг и по-суров сух сезон. Тъй като черупките на яйцата се образуват бързо, тази промяна е възможно да е настъпила между сезоните на снасяне. Резултатът не е бил безкрайни руини, а кратко и тежко изпитание, на което хората е трябвало да реагират незабавно.

Преди условията да се влошат, хората в Шинфа-Метема 1 вече са консумирали антилопи, маймуни, риба и други малки животни. След пресъхването на реката, делът на рибата се е увеличил от 14% на 52% от идентифицираните животински останки, докато броят на сухоземните животни е намалял.

Следите от порязвания и овъглените кости показват, че храната е била обработвана на място, а контролираният огън вероятно е спомогнал за приготвянето ѝ. Тези подробности демонстрират практическа промяна в ежедневното поведение, а не случайно бягство от бедствие.

Сред откритите каменни инструменти се открояват малки триъгълни върхове, чийто размер и щети съответстваха на тези от снаряди. Екипът на Капелман твърди, че тези върхове вероятно са върхове на стрели, което дава на ловците по-голям шанс срещу малка, бързо движеща се плячка.

По-ранни доказателства от Южна Африка поставят напредналата технология за производство на снаряди преди приблизително 71 000 години, но находките в Шинфа Метема 1 могат да удължат този период.

Учени откриха вулкан на 145 млн. години с размерите на Ню Мексико на дълбочина 2 км в океана