Клип разкрива еволюцията на вълците: Малцина са очаквали животно да прави подобно нещо (ВИДЕО)

Където умереният тропически дъждовни гори срещат Тихия океан близо до Бела Бела, Британска Колумбия, Хейлцук - канадско първонационално племе, са работили за ограничаване на проблема с агресивните зелените раци на тяхна територия. През 2021 г. програмата Guardian, която се грижи за традиционните земи и води на племето, започва да поставя капани, за да премахне този инвазивен вид. Но капаните - прости кръгли мрежести рамки с примамка от пластмасови чаши с херинга или нарязани морски лъвове, са многократно и необяснимо разкъсвани. Някои счупени капани лежат в дълбоки води, които никога не се разкриват при отлив.

Тогава специалистите си мислят: "Може би са видри, може би са норки, може би са тюлени, но не знаем", казва Кайл Артъл, еколог в Колежа по екологични науки и лесовъдство на Държавния университет на Ню Йорк, който работи с племето Хейлцук.

За да идентифицират крадеца на капани за раци, Милен Уибе, студентка в Университета на Алберта, и Ричард Коди Рийд, пазител на Хейлцук, инсталират дистанционно управляема камера през май 2024 г. Това, което заснемат на видео на следващия ден след инсталирането, не е нито морски бозайник, нито човек. Това е вълк.

Практичната вълчица

На записа се вижда как дивото животно плува от дълбоките води към плиткото, влачейки в челюстите си червено-бялата шамандура, прикрепена към капана. След това се връща към брега, като издига въжето до повърхността на водата. След като пуска шамандурата и се разтърсва, за да се изсуши частично, вълчицата се връща във водата, събира още едно въже и отново дърпа. При третото дърпане капанът се издига в достатъчно плитки води, за да може тя да го хване.

След това, разкъсвайки мрежата, за да стигне до оранжевата купа с примамка, тя я носи до брега, поставя я изправена върху камъчетата, облизва лентичките от морски лъв, проверява за остатъци, поглъща ги и след това небрежно си тръгва. Изследователите описват краткия видеоклип, публикуван в статия в списанието "Ecology and Evolution", като първия документиран случай на вълк, който използва инструмент.

Използването на инструменти се определя широко като използване на външен обект за постигане на конкретна цел с намерение, казват д-р Артел и Пол Паке, еколог, специалист по хищници в Университета на Виктория в Британска Колумбия и съавтор на проучването.

Някои експерти твърдят, че дърпането на въжето трябва да бъде изключено като "използване на инструмент", защото то е поставено от хора, а не от животни. Но независимо дали търсенето на храна от вълка се нарича използване на инструмент, то все пак е "невероятно поведение", казва д-р Артел, цитиран от "The New York Times".

"Дори и да не искаме да го наричаме използване на инструменти, фактът, че капанът е бил напълно под вода и извън зрителния обхва, прави трудно да се твърди, че вълчицата не е разбрала връзката между всички тези стъпки", казва той. Тя е завършила "задачата си" за по-малко от три минути, казва той, което означава, че "това не е било просто случайна употреба". Той предполага, че поведението е било "непоколебимо целенасочено", като използва израз от проучване за използването на инструменти при шимпанзетата.

Служат ли си с инструменти животните?

Използването на инструменти при животни отдавна е спорно. "Дълго време се смяташе, че ние сме единствените същества на Земята, които използват и изработват инструменти", казва покойната Джейн Гудол, която през 1960 г. наблюдава диви шимпанзета, които откъсват листа от клонки и след това забождат голите пръчки в дупки в термитника, за да си хапнат.

Оттогава насам доказателствата за използването на инструменти от октоподи, врани, риби, слонове, крокодили и насекоми разбиват човешката арогантност, че използването на инструменти е уникално човешко. Въпреки това научният дебат продължава.

За Сабина Новак, еколог по вълци в Университета във Варшава, която не участва в проучването, откритието не е шокиращо. "Те са толкова интелигентни", казва тя. Сузана Карвальо, приматолог и палеоантрополог в Националния парк Горонгоса в Мозамбик, отбелязва, че това наблюдение подкрепя доказателствата, че използването на инструменти от нечовешки същества е по-разпространено, отколкото се смяташе преди. Важното в това ново проучване, казва тя, е, че "друг вид с комплексна социалност е способен на иновации и решаване на проблеми". Тя също така посочва, както и авторите на проучването, че откриването на това поведение на територията на племето Хейлцук може да не е случайно. Вълците в този регион са подложени на минимално преследване и смущение от страна на хората, така че може би имат повече свобода да изследват и експериментират с нови стратегии.

Дали тази вълчица е самотен новатор, или представлява по-широк културен модел, остава загадка. Но Уилям Хоусти, директор на отдела за интегрирано управление на ресурсите на Хейлцук, подозира, че са замесени няколко вълка. "Говорите с екипа ни всеки ден и всеки ден те се връщат с разбити кутии с примамки", казва той.

Като потомък на вълчия клан на нацията, г-н Хоусти изпитва голямо уважение към този вид и не се учудва от интелигентността на вълците. "Понякога забравяме, че видовете, които съществуват с нас, около нас, са също толкова интелигентни, колкото и ние", казва още той, цитиран от "The New York Times".