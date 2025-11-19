Откриха фигурка на 12 000 години, изобразяваща връзката между човек и животно

Археолози от Израел и Съединените щати откриха в Северен Израел глинена фигурка на 12 000 години, изобразяваща жена и гъска. Това съобщи Еврейският университет в Йерусалим, цитиран от агенция Синхуа. Научният екип описва артефакта като най-ранния известен пример за фигуративно изкуство, което показва взаимодействие между човек и животно, както и най-ранното натуралистично изображение на жена, открито в Югозападна Азия. Открита в праисторическо селище, близо до Галилейското езеро, фигурката предшества неолита и бележи значителна крачка в еволюцията на художественото и духовното изразяване. Изследователите казват, че сцената изглежда митологична или ритуална, и предлага рядък поглед върху символичния свят на някои от най-раннитe общности с уседнал начин на живот.

Артефактът, висок едва 3,7 сантиметра, е оформен от местна глина и е нагрят до около 400 градуса по Целзий. Микроскопският анализ разкрива следи от червен пигмент както върху жената, така и върху гъската, и пръстов отпечатък, вероятно оставен от занаятчията, изработил фигурката, по големината му се съди, че е възможно това да е бил младеж или жена. Майсторът умело използва светлината и сянката, за да създаде дълбочина чрез техники, които стават широко разпространени едва много по-късно.

Жената е изобразена клекнала, а гъската е полегнала на гърба ѝ. Въпреки че гъските са били част от диетата на древните хора, тези птици са имали и символично значение в общността. Изследователите отбелязват, че сцената вероятно отразява по-дълбока духовна връзка между хората и животните и може да представлява ранна форма на ритуално разказване на истории.

Находката предполага, че много преди появата на земеделието ранните селяни са експериментирали с наративно изкуство и са развивали символични форми на изразяване, които по-късно повлияват неолитната култура, допълва още Синхуа.