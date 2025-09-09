Мъркащи зрители: Защо котките гледат телевизия?

Интересно и забавно е да наблюдавате котката си как гледа телевизия, особено когато започне да скача по екрана. Много хора обаче имат въпроси защо котките обичат да гледат телевизия, на които опитната ветеринарна лекарка Ребека Макмилан отговори за Pets Radar. Според експертката това е така, защото котките са добри в фокусирането върху бързи движения и зрението им е предназначено да им помага да ловуват. Тъй като на телевизора има много движение, вероятно то привлича вниманието на котката ви, особено ако ѝ напомня за плячка.

В същото време Макмилан обясни, че зрението им на далечни разстояния не е много добро, така че те може да седят много близо до екрана поради това. „Докато повечето котки предпочитат физически да играят или да ловуват, телевизията може временно да успокои котките, които имат ограничени възможности за това. Тя може да осигури стимулация за домашни любимци, които нямат достъп до прозорец, за да гледат света“, каза ветеринарната лекарка.

Снимка: iStock

„Няма много изследвания за ефектите от гледането на телевизия върху котките, но е малко вероятно това да е проблем, освен ако не го правят прекомерно. Няма доказателства, че от време на време гледането на телевизия ще навреди на зрението или здравето на вашата котка“, каза Макмилан.

Тя добави, че има и нежелани моменти. „Просто имайте предвид, че някои котки могат да се увлекат и да надраскат телевизора ви или случайно да го съборят, така че винаги пазете домашния си любимец (и телевизора!) в безопасност“, призова специалистката.

На свой ред Макмилан предупреди: „Телевизията не трябва да замества физическата игра, по-здравословно е да се използва заедно с други форми на стимулация. Основният проблем е, че определени програми могат неволно да доведат до фрустрация, например гледането на програма с движеща се мишка или риба. Такива програми могат да събудят ловния инстинкт на вашата котка, дори да я накарат да се нахвърли върху екрана или да го одраска с лапи. Но това води до фрустрация, когато котката ви никога физически не хване нищо в края на играта/лова.“ Така че, за да избегнете фрустрация, дайте на котката си физическа играчка, след като програмата приключи.

Снимка: iStock

Ветеринарката също така посъветва какво е най-добре котките да гледат по телевизията. Според нея си струва да се намерят програми с динамични движения, като например документални филми за природата. „Това е очаквано, като се има предвид естественият ловен инстинкт на повечето котки. Някои котки обаче сякаш се наслаждават на същите програми като собствениците си, но може би това е само защото ги свързват с възможността да лежат по-дълго в скута им!“, добави експертката.

Източник: БГНЕС