Големите жеги ни състаряват колкото пушенето и пиенето

02 септември 2025, 07:50 часа 142 прочитания 0 коментара
С постоянното затопляне на планетата ни, телата ни ще трябва да се справят със стреса от по-високите температури. Ново проучване показва, че продължителното излагане на горещи вълни и жега може да състари тялото толкова, колкото редовното пиене или пушене. Водено от екип от Университета в Хонконг, Китай, проучването разгледа данни от 24 922 тайванци, които са преминали медицински прегледи между 2008 и 2022 г. Изследователите сравниха техните записи с броя на горещите вълни, които вероятно всеки човек е преживял, въз основа на регистрираните им адреси.

Снимка: iStock

Резултатите показаха, че тези, които са били изложени на повече горещи вълни, имат по-високи резултати за биологичните маркери, свързани с биологичното стареене. За разлика от хронологичното стареене, биологичното стареене е мярка за функционалността на тъканите, органите и клетките. Участниците бяха разпределени в четири групи въз основа на излагането на горещи вълни, като всяко преминаване от група в група се свързваше с допълнителни 0,023 до 0,031 години възраст. Изследователите твърдят, че това поставя горещите вълни в същата категория като пушенето, пиенето, диетата и упражненията по отношение на това колко могат да повлияят на биологичното стареене, пише "Science Alert".

Как действат горещите вълни на здравето ни

Снимка: iStock

"Предишни проучвания са подчертали вредното въздействие на горещите вълни върху здравните състояния, свързани с възрастта, особено сред възрастните хора, което предполага, че стареенето може да бъде важен модифицируем фактор в отговор на горещите вълни", пишат изследователите в публикуваната си статия. "Разбирането на връзките между горещите вълни и стареенето помага да се обясни потенциалният механизъм за въздействието на горещите вълни върху здравето и улеснява адаптирането на населението към климатичните промени."

Макар че това не е изцяло нова информация и не показва пряка причинно-следствена връзка, тя има предимство пред много по-ранни проучвания, тъй като измерва горещите вълни за дълъг период от време сред голяма група хора.

Снимка: iStock

Резултатите допълват това, което знаем за горещите вълни и стареенето: че екстремната топлина може да увреди тялото и че биологичното стареене може да бъде повлияно от много фактори - от затлъстяване и диета до социално-икономически статус. Макар че се очаква средните температури да се повишат по целия свят през следващите десетилетия, проучвания показват, че възрастните хора, хората в по-селските райони и физическите работници често са по-изложени на топлина от другите.

"Това проучване подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване на политики за преодоляване на неравенствата в околната среда и подобряване на адаптирането на населението към въздействието на горещите вълни върху здравето", пишат изследователите.

Застаряване на населението

Снимка: iStock

Резултатите от изследването са важни и в контекста на застаряването на населението. До 2050 г. се очаква около 16% от хората по света да бъдат на възраст 65 години или повече, а тъй като всички живеем по-дълго, съществува спешна необходимост да се гарантира, че тези допълнителни години се прекарват възможно най-здравословно.

"Това проучване подчертава необходимостта от целенасочени политики и интервенции за укрепване на адаптивния капацитет, забавяне на стареенето и насърчаване на здравословното стареене", пишат изследователите. 

Изследването е публикувано в "Nature Climate Change".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Жега високи температури здраве гореща вълна
