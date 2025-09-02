Треньор разкри как да проверим дали смъртта ни наближава

Личният треньор Лусия Агуадо "подпали" социалните мрежи с нова публикация, свързана с предсказването на собствената ни смърт. Инфлуенсърката и спортистка е качила в Instagram профила си видео, в което обяснява как можем да предскажем бъдещето, по-конкретно по отношение на смъртта ни. Макар да звучи като научна фантастика и в действителност никой от нас да не знае колко време ни остава, е възможно да разберем колко дълго можем да очакваме да живеем въз основа на два параметъра: силата на хватката на ръцете и капацитета на белите дробове.

Какви са тези параметри?

Един от параметрите, споменати от експерта, е силата на хватката на ръцете. Това се отнася до способността на мускулите на ръката и предмишницата да генерират сила при стискане и задържане на предмет. Това е важен показател за общата сила на тялото, свързана със здравето, качеството на живот и представянето в различни спортове и дисциплини. Измерването се извършва с ръчен динамометър, който е инструмент за измерване на налягането, упражнявано от ръката.

Силата на хватката е показател за общата сила, метаболитното здраве и риска от смъртност при определени условия. Тя е и показател за качеството на живот на човека. В някои спортове силата на хватката е ключова за развитието до определено ниво.

Вторият параметър, за който Лусия говори във видеото, е общият белодробен капацитет. Той се отнася до максималния обем въздух, който белите дробове могат да задържат след максимално вдишване. Общият белодробен капацитет обикновено е от 5,8 до 6,5 литра при възрастни мъже и от 4,2 до 5,0 литра при възрастни жени. Този капацитет обаче може да варира в зависимост от възрастта, пола, височината, теглото и други фактори.

Каква е връзката им с продължителността на живота?

Формулата за вечен живот все още е неизвестна, но формулата за удължаване на продължителността на живота е на наше разположение и е безплатна.

Според последните проучвания силата на хватката и белодробният капацитет на човек са тясно свързани с продължителността на живота му. Следователно, ако искаме да удължим продължителността на живота си, е добре да включим комбинирани упражнения за сила и кардио упражнения. По този начин белодробният капацитет се разширява и силата на хватката се подобрява, което е благоприятно за нашето вътрешно и външно здраве, пише "Marca".