Съществуват ли държави, в които няма комари?

Комарите хапят хора в почти всички страни по света. Но има ли страни, в които няма тези кръвосмучещи вредители? Отговорът е "да", има една страна без комари: Исландия. Докато съседните ѝ държави, включително Норвегия, Шотландия и Гренландия, са дом на множество видове комари, Исландия остава свободна от комари. (Забележка: Антарктида също е свободна от комари, но южният континент не е държава.)

Как е възможно Исландия да няма комари?

Снимка: iStock

Учените имат няколко теории. Една от идеите е, че комарите просто все още не са стигнали до Исландия. Островната държава е отделена от съседките си от стотици километри океан, което създава естествена бариера, която затруднява пристигането на комарите по въздух, пише "Live Science".

Все пак комарите се превозват със самолети. Гисли Мар Гисласон, почетен професор по лимнология (наука за езерата и сладките води) в Университета на Исландия, потвърди това, след като улови комар по време на полет от Гренландия до Исландия. Освен това комарите могат да оцелеят с часове на колесника на самолета, дори при минусови температури, каза той в интервю за "Reykavík" Grapevine, англоезично издание в Исландия, през 2017 г. Така че, ако комарите са пристигнали, защо не са създали популации?

Снимка: iStock

Гисласон обяснява, че липсата на подходящи места за размножаване е малко вероятна. Исландия има много езера и блата в близост до летищата си – идеални места за комарите да снасят яйца. Вместо това, най-вероятното обяснение е суровият климат на Исландия.

Жизненият цикъл на комарите се състои от четири етапа: яйце, ларва, какавида (подобна на какавидата на гъсеницата) и възрастно насекомо. Възрастните комари снасят яйцата си във вода. От тези яйца се излюпват ларви, които се развиват в какавиди. След това от какавидата се появява възрастен комар.

Снимка: iStock

Робърт Джоунс, биолог, специалист по насекоми, и асистент-професор в Лондонския институт по хигиена и тропическа медицина, заяви пред "Live Science", че ларвите на комарите се нуждаят от незамръзнала течна вода, за да се развиват. В изключително студени региони като канадската Арктика някои видове комари оцеляват, като влизат в състояние на покой в стадия на яйце, където могат да издържат месеци наред в замръзнала вода.

"В по-топлите райони, като части от Централна Европа, комарите могат да оцелеят през зимата като яйца или ларви в относително защитени водоеми, които не замръзват, или като възрастни, скрити в дупки и други защитени места", каза той.

Снимка: iStock

Климатът на Исландия е нещо средно: дългите зими и честите цикли на замръзване и размразяване през есента и пролетта водят до многократно замръзване, размразяване и повторно замръзване на водните басейни. "Тези цикли прекъсват развитието и убиват яйцата и ларвите на комарите, преди да успеят да се превърнат във възрастни екземпляри, което значително затруднява установяването на популации", обяснява Джоунс.

Въпреки че геотермалните басейни в Исландия остават незамръзнали през зимата, температурите им може да са прекалено високи за ларвите на всички видове комари, адаптирани към високите географски ширини. "Освен това, химичният състав на геотермалните води е малко вероятно да е подходящ за развитието на комарите", каза той.

Всичко обаче скоро може да се промени

Снимка: iStock

Въпреки това, с климатичните промени, статутът на Исландия като страна без комари може да не продължи вечно. Джоунс отбелязва, че по-топлите пролет и есен могат да създадат по-дълги периоди на незамръзнала вода, което ще позволи на комарите да се установят като постоянни популации.

Имо Хансен, професор по биология в Университета на щата Ню Мексико, е съгласен. "В момента наблюдаваме тропически комари, които разширяват ареала си на север в Съединените щати", каза той пред "Live Science", главно защото зимите в този регион се затоплят.

Снимка: iStock

Ако комарите все пак се разпространят в Исландия, това няма да е първият случай, в който зона, свободна от комари, изчезва. Хавай, най-изолираният архипелаг в света, беше свободен от комари до 1826 г., когато европейски и американски кораби неволно ги внасят там. Благодарение на благоприятния климат на Хавай, комарите процъфтяват и се разпространяват бързо по островите. Оттогава насам климатичните промени са изтласкали комарите в по-високите гори на Хавайските острови, които преди са били прекалено хладни, за да могат да оцелеят.

Въпреки потенциалната възможност комарите да достигнат до Исландия, рискът от установяване на видове, пренасящи болести – като тези от рода Aedes, за които е известно, че пренасят болести като денга и чикунгуня – остава нисък, защото тези насекоми се нуждаят от тропичен и субтропичен климат, за да оцелеят, каза Джоунс. Докато Южна Европа е изложена на повишен риск от такива епидемии поради климатичните промени и съвременния транспорт, "моделните проучвания показват, че Северна Европа ще остане до голяма степен неподходяща за предаване на денга дори и до 2080 г.", каза той.