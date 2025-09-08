Този кристал има суперсила: Може да "диша" кислород

Учени са открили метален оксид със закачливото име SrFe0.5Co0.5O2.5 (или SFCO накратко), който може да „диша“, поемайки кислородни атоми и освобождавайки ги отново при относително ниски температури, без да се разрушава.

Това, което прави това толкова важно, е фактът, че тези материали, известни като преходни метални оксиди, могат по същество да бъдат препрограмирани с кислородни атоми. С добавянето или премахването на атоми, свойствата на материала – включително магнетизъм и проводимост – могат да бъдат променяни.

Това доказателство за концепция потенциално осигурява нова степен на контрол върху поведението на материалите, често използвани в електрониката, системите за чиста енергия и сградите, чрез кислорода в околния газ.

SFCO е съставен от стронций, желязо и кобалт, но само кобалтовите атоми са били променени от „дишането“. Това показва възможности за по-прецизно настройване на материалите в бъдеще.

„Това откритие е поразително по два начина“, казва физикът Хьонгджийн Джийн от Националния университет в Пусан в Южна Корея.

„Само кобалтовите йони се редуцират и процесът води до образуването на изцяло нова, но стабилна кристална структура.“

Тъй като кислородът се отстранявал от тънките като вафла листове от материала, той ставал по-прозрачен и по-изолиращ (така че електрическото съпротивление се увеличавало). Кристалната структура също ставала малко по-голяма.

Друго важно откритие, отбелязано от изследователите, е, че процесът е обратим: не само кислородът може да бъде отстранен, но SFCO се връща към нормалното си състояние, когато кислородът се върне. Това е друго полезно свойство за материалното инженерство.

Въпреки че изследователите подозирали, че SFCO ще предложи някои интересни промени в състоянието, те не очаквали пълните пренареждания, причинени от добавянето и изваждането на кислород.

„Все едно да дадем на кристалните бели дробове да вдишват и издишват кислород по команда“, казва Джийн.

Едно потенциално приложение е в твърди оксидни горивни клетки, произвеждащи електричество от водород. Тези клетки разчитат на процеса, демонстриран тук: поемане и освобождаване на кислород по начин, който е стабилен, обратим и донякъде практичен.

Като говорим за практичност, макар че изследователите са склонни да говорят за относително нормалните условия, в които техните експерименти могат да работят, все още говорим за много специфични лабораторни среди без никаква външна намеса.

Това е нещо, върху което може да се работи в бъдещи изследвания, но това представлява значителен напредък за учените, които търсят материали, които могат да бъдат прецизно програмирани и да превключват между различни състояния без никакви повреди – и можем да очакваме да чуем за други пробиви, базирани на изследванията, проведени тук.

„Това е важна стъпка към реализирането на интелигентни материали, които могат да се самонастройват в реално време“, казва химикът Хиромичи Охта от университета Хокайдо в Япония.

Изследването е публикувано в Nature Communications.