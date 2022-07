Нов подвариант на Омикрон от Индия може да е нова стъпка коронавирусът да стане изцяло нов вирус

Д-р Маринов обръща внимание на открития в Индия вариант BA.2.75. Засега не е напълно ясно откъде точно се е появил той, но изглежда е от района, откъдето тръгна и най-смъртоносният дотук вариант на коронавируса – Делта. Става въпрос за Махараштра.

В анализа си, д-р Маринов посочва, че при този вариант има натрупване на много мутации, а не постепенна промяна, както по принцип. Така беше например с възникването на оригиналния Омикрон (BA.1). Най-важното, според молекулярния биолог е, че има мутации, които помагат на вируса по-ефективно да спира "единствените антитела срещу първоначалния (уханския) вариант на коронавируса, които имаха ефект върху BA.2" и мутации, които помагат на S-протеина на вируса по-лесно да осигурява достъп до човешките клетки т.е. вирусът е по-заразен. Затова и д-р Маринов се опасява, че така вирусът се отклонява от пътя на атенюацията т.е. намаляването на вирулентността му (силата му). Вирулентността е способността на патогена или микроорганизма да причинява увреждане на гостоприемника. Т.е., вирулентност е способността на SARS-CoV-2 да ни засегне тежко.

В крайна сметка, въпрос на време е да се появи изцяло нов серотип (т.е. вирус, на който нито едно от съществуващите в момента антитела след преболедуване и ваксинация няма да влияе) и тогава ще видим какво ще каже СЗО за пандемията, предрича с горчивина ученият, който отдавна подкрепя китайския подход "КОВИД НУЛА" за справяне с вируса в световен мащаб.

Противно на позицията на д-р Маринов обаче, вирусологът Том Пийкок, който беше един от първите, алармирали за появата на Омикрон и какво ще се случи заради това, води разговор в Twitter за новия вариант и се съгласява, че е възможно той да се окаже дори по-лек от "оригиналния Омикрон" (BA.1) заради определени мутации (основната е T9I). T9I се смята за една от причините Омикрон (BA.1) да е по-лек от Делта, защото пречи да бъде предизвикана цитокинова буря. Пийкок обаче е категоричен, че е твърде рано да се говори какво ще се случи с този вариант - дали ще стане доминиращ и двигател на следваща вълна, дали ще изчезне и дали ще е по-лек, ако се разпространи.

Научна позиция за Омикрон: Една крехка случайност засега ни пази от нещо много тежко

Here's my first effort at tracking the new BA.2.75 sub-lineage. This is attracting a lot of interest as it has an impressive list of mutations, and appears to be an evolutionary jump from BA.2.



It has most commonly been detected in India, showing rapid growth.

🧵 pic.twitter.com/1NysNDMkb9