Вярващи виждат лицето на Исус в Торинската плащаница. Според ново изследване това не е Той.

Торинската плащаница е обект на внимание както за вярващите, така и за скептиците, откакто съществуването ѝ е регистрирано за първи път през XIV век.

Въпросната плащаница, изглежда, изобразява лицето и тялото на зрял мъж с дълга коса и брада – много подобен на стила, в който Исус Христос традиционно е изобразяван от приблизително VI век сл. Хр. Тези очертанияя, макар и слабо видими с просто око, стават неоспорими, когато се гледа на фотографски негатив. Поради това сега няма съмнение, че лицето, което хората виждат на Торинската плащаница, наистина е реално изображение, а не измама на окото, както понякога могат да се окажат някои други екстатични религиозни видения. Въпросът е как изобщо се е появило това впечатление.

ОЩЕ: Торинската плащаница НЕ показва лицето на Исус, твърди изследовател

Сега, благодарение на един решителен изследовател и софтуер с отворен код, може би най-накрая отговорът е открит, пише Рopular Mechanics.

Тези, които вярват в автентичността на реликвата, предполагат, че това е било самото платно, в което е увито тялото на Исус след разпятието му, и неговата божествена природа е оставила това вечно впечатление от лицето му.

Secundo Pia / Public Domain

Но отдавна се повдигат възражения срещу тази хипотеза – и не само в светското пространство. Може би най-известното осъждане на Торинската плащаница идва от Жан Калвин, френски теолог от XVI век, който става съименник на калвинизма. В своя Трактат за реликвите (1561), той отговаря почти подигравателно на твърденията за божествения произход на плащаницата, като задава въпроса: „Как е възможно тези свещени историци, които внимателно са разказали всички чудеса, случили се при смъртта на Христос, да са пропуснали да споменат едно толкова забележително, като подобието на тялото на нашия Господ, останало върху неговия покров? Този факт несъмнено заслужава да бъде записан.“

ОЩЕ: Реалистично тяло на мъртвия Христос е изложено в Испания (СНИМКИ, ВИДЕО)

Калвин цитира няколко библейски причини, поради които това не е могло да се случи – от факта, че никой от учениците никога не е споменавал, че е видял такъв отпечатък върху плащаницата, до факта, че римските войници не са били точно в приятелски отношения с последователите на Христос, така че е малко вероятно да са ги оставили да се измъкнат с такава свещена реликва. Освен това, отбелязва той, свети Йоан е казал, че Исус е бил погребан „според юдейския обичай“. Ако това наистина е било така, тялото и главата трябвало да бъдат увити с две отделни плащаници, а не с една.

„Накратко – заключава Калвин, – ...или свети Йоан е лъжец, или всички, които се хвалят, че притежават свещената плащаница, са виновни в лъжа и измама.“

Калвин не стига дотам, че да предложи алтернативна теория. Може би не е искал да спекулира. Може би просто е бил твърде зает, за да отдели време за темата – имал много за писане (и поне един еретик, който скоро щял да бъде изгорен на клада, срещу когото да свидетелства).

ОЩЕ: Воалът на Вероника запечатал лицето на Исус Христос - история и факти

Moraes, Cicero/ssrn

За щастие, Сисеро Мораес – изследовател и 3D дизайнер от Бразилия – е използвал софтуер, за да тества теория, издигната за първи път от Уолтър Маккроун през 80-те години на миналия век: че изображението върху Торинската плащаница изобщо не е отпечатък, а по-скоро „вдъхновена картина“, вероятно направена отчасти с помощта на нискорелефна скулптура, а не на пълна триизмерна фигура.

В основата на тази теория е една идея: ако върху плащаницата има изображение от триизмерна фигура, то лицето и тялото биха изглеждали сплеснати и изкривени върху разгънатия плат.

За да докаже това, Мораес е създал модел в софтуера MakeHuman с параметрите „мъж, на възраст ≈33 години, слаб и висок ≈1,80 м“. След това той прехвърлил този модел в софтуера с отворен код Blender, за да усъвършенства детайлите така, че да съответстват на фигурата върху Торинската плащаница.

След това Мораес сравнил как би изглеждал покров върху този триизмерен модел (в сравнение с такъв, положен върху нискорелефна скулптура) и какъв тип отпечатък биха оставили и двете.

ОЩЕ: Лицето на Исус Христос - загадката на Торинската плащаница

Моделите на Мораес демонстрирали, че когато триизмерен обект оставя следи върху тъкан, този отпечатък „генерира по-здрава и по-деформирана структура спрямо източника“. Това, което виждате, когато гледате отпечатък на човешко лице върху парче плат, е сплескване на триизмерен обект.

Ако вземете, да речем, глобус, намажете го с мастило и увиете около него плат, когато разгънете този лист, ще откриете изображение, което изглежда много по-различно от закръглената форма на глобуса.

Но ако предпочитате да не цапате идеално чистия си глобус, можете просто да гледате видеото, което Мораес е направил, за да придружи своите бележки. Всеки може да изпробва това сам, като покрие лицето си с пигмент и постави плат или хартиена кърпа върху него.

Подробностите за откритията на Мораес са публикувани в статия за Archaeometry, включително благодарности за целия софтуер, който Мораес е използвал. В статията се стига до заключението, че изображението върху Торинската плащаница почти сигурно е произведение на средновековното изкуство, а не автентичен отпечатък от реален човек.