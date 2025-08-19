Самоука ученичка опроверга 40-годишна математическа хипотеза (СНИМКА)

17-годишната самоука ученичка Хана Каиро опроверга хипотезата на Такеучи, над която математическата общност работи от 1980 г. Хипотезата се отнася към областта на хармоничния анализ, който се опитва да разложи функции на по-прости компоненти, като синусоидални функции.

Постижението

Според хипотезата само при използването на определени видове вълни ще се получи форма, състояща се от линии. Но 17-годишната ученички откри по-лесен начин за постояване на контрапример, като преформулира задачата в частнотно пространство.

Решението на Хана предизвика възторг в математическата общност - момичето представи докла на 12-я Международен конгрес по хармоничен анализ и диференциални уравнения, който се проведе в Испания. Това е нейната първа международна научна конференция.

Детство

Хана прекарва детството си на Бахамите и се обучавала с помощта на онлайн курсове. Когато те приключили момичето започнало само да проучва учебници, предназначени за студенти-магистри.

Родителите подкрепили дъщеря си и периодично наемали учители, докато един от тях не признал, че няма на какво да научи Хана. По време на пандемията семейството се премества в САЩ, където тя се присъединява към математически клуб в Чикаго.

Скоро тя записала докторантура в Калифорнийския университет Бъркли, където се запознала с хипотезата на Такеучи. Тази есен Хана ще започне обучение и в университета на Мериленд, независимо, че няма свидетелство за завършено средно образование или степен бакалавър.

