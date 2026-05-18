Археолози откриха 260 скрити гробници в пустинята в Судан

Учените от години преглеждат сателитни снимки на пустинята Атбай в Източен Судан, надявайки се да открият нещо ново, без да копаят в пясъка пясъка. Резултатът се оказа истинска изненада за тях - международен екип от археолози от Австралия, Франция и Полша буквално „ разкри“ цял скрит свят, без да направи нито една копка. Благодарение на сателити те се натъкнаха на 260 неизвестни досега погребални места, разпръснати в хиляда километра пустиня.

Това са така наречените „заградени погребения“ – масивни пръстеновидни структури, понякога достигащи 80 метра в диаметър. В центъра на всяка структура се намира погребението на ключова фигура – ​​очевидно вожд или местна власт. Около нея костите на други членове на общността и цели стада добитък – крави, овце и кози са внимателно подредени.

Тези структури са на приблизително 5000-6000 години. Докато съседен Египет все още се е готвил да построи пирамидите, тези хора вече са издигали своите паметници в сърцето на пустинята. За разлика от египтяните, които са избрали заседнал начин на живот и са се занимавали със земеделие по поречието на Нил, суданците са останали истински номади. За тях отглеждането на добитък е било основната причина за съществуването им.

Именно в подобни гробове учените за първи път ясно разпознават началото на социалната йерархия. Когато някой е отделен, погребан в центъра и заобиколен от други тела, това е пряко доказателство, че номадите отдавна са престанали да бъдат равни. Това не е луксът на фараоните, но е ясен сигнал, че в праисторическото общество се е появил „елит“, който е изисквал специално отношение дори след смъртта.

Говедата са заемали специално място в този свят. Кравите са били на голяма почит. Археолозите смятат, че в онези дни притежаването на голямо стадо крави в пустинята е било като притежаването на скъпа суперкола днес. Това е било символ на статус, начин да се покаже богатството. Затова собствениците са били погребвани с любимите си животни.

Защо тези хора са изчезнали? Отговорът се крие в климата. Тогава така нареченият „африкански влажен период“ е приключил и Сахара е започнала бързо да пресъхва. Мусоните са се оттеглили, дъждовете са станали редки и пасищата са изчезнали. Номадите са били принудени или да мигрират на юг, или да бягат по-близо до Нил. Интересното е, че самите гробища са били построени близо до естествени водоизточници – каменни басейни или временни речни корита, които са служили като спасителни артерии в настъпващата пустиня.

