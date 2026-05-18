Археолози: Мистерията с експлодиралия кораб от войните на Наполеон ще остане завинаги неразгадана

Морските археолози работят в кратки срокове за разкопки на датския флагмански кораб "Данеброге", който потъва по време на битката при Копенхаген през 1801 г. и е важен артефакт от времето на Наполеоновите войни. Останките от него, заровени под близо 15 метра пристанищни утайки, бяха открити като част от подготвителни проучвания за голям проект за градско развитием съобщава изданието Indian Defence Review.

Мистерията с експлодиралия кораб от Наполеоновите войни

Откритието отново повдигна въпросите за една от най-значимите морски битки от Наполеоновите войни, която играе важна в сформирането на националната идентичност на Дания.

"Данеброге" е флагманският кораб на датския флот по време на битката при Копенхаген на 2 април 1801 г. Според Асошиейтед прес, 48-метровият кораб е бил основната цел на британския адмирал Хорацио Нелсън, който повежда дванадесет линейни кораба в пристанището на Копенхаген, за да принуди Дания да се оттегли от антибританската коалиция, която включва още Русия, Прусия и Швеция.

Интересното е, че огън прониза горната палуба на кораба, след което запалителни снаряди подпалват пожар на борда. В резултат на това "Данеброге" се отнася на север и в крайна сметка експлодира с оглушителен рев, разтърсващ цялата датска столица.

Историческите записи сочат, че 19 членове на екипажа никога не са били открити. Сред откритите досега артефакти са две оръдия, униформи, отличителни знаци, обувки, бутилки, керамика, фрагменти от плетена кошница и част от долната челюст на моряк.

Мортен Йохансен, ръководител на морската археология в Музея на викингските кораби в Дания, който ръководи разкопките, обяснява следното: "Когато гюле улучи кораб, не самото гюле наранява екипажа, а дървените трески, които летят навсякъде, подобно на фрагменти от гранати."

Условията на работа на мястото на корабокрушението са тежки. Потъналият кораб се намира на около 15 метра под повърхността в дебел слой седименти, с практически нулева видимост. Водолазът и морски археолог Мари Йонсон описва как се е ориентирала в мястото на корабокрушението единствено чрез допир.

"Понякога не можеш да видиш нищо и тогава просто трябва да се ориентираш напипвайки, да гледаш с пръсти, а не с очи", казва археологът за проучването на района, в който са открити артефактите.

Мястото е осеяно и с гюлета, което представлява постоянна опасност за водолазите. Идентификацията на потъналия кораб е потвърдена чрез дендрохронологичен анализ, използващ дървесни пръстени за датиране на дървесината, което позволява да се определи годината на построяване на плавателния съд. Експертите също така сравняват физическите размери на дървените елементи с плановете на Данеброге от този период.

Спешността на разкопките произтича от проекта Линетхолм, мащабен проект за създаване на изкуствен полуостров с площ от 271 акра в пристанището на Копенхаген. Одобрен от датския парламент през 2021 г., проектът има за цел да се справи с недостига на жилища и да осигури защита от наводнения за града, който е изправен пред нарастващи рискове от покачване на морското равнище. Очаква се строителството да продължи до 2070 г., а обектът Данеброге се намира в района на проекта.

Отбелязва се, че за датските археолози значението на потъналия кораб далеч надхвърля материалното му съдържание. Битката от 1801 г. оставя траен отпечатък в националната памет на страната.

"Това е голяма част от датската национална идентичност. Ние всъщност не знаем какво е било да си на борда на кораб, обстрелян от вражески военни кораби, и вероятно можем да научим част от тази история, като видим останките от кораба", казва Йохансен.

Самата битка завършва с превземането или унищожаването на 12 датски кораба и смъртта или раняването на приблизително 1700 датски войници. Нелсън, известен с това, че е сляп с едното око, игнорира сигнала за отстъпление от командира си, адмирал сър Хайд Паркър, като доближава телескоп до сляпото си око и заявява, че не може да види заповедта. Това действие често се цитира като произход на израза "да затвориш очи", но лингвистичните историци отбелязват, че изразът е съществувал в писмена форма още преди битката.

