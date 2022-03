Необичайни същества се заселили върху останките на кораба "Ендюранс"

Благодарение на снимки, направени с помощта на дълбоководни апарати, учените са открили множество различни видове дълбоководни същества, които живеят на дъното близо и върху останките на "Ендюранс". Припомняме, че на 5 март членовете на експедицията Endurance-22, която потегли към Антарктида през февруари тази година, успяха да открият останките на кораба „Ендюранс“.

Морските биолози, изследвали снимките, успели да открият повече от пет животински вида, доказвайки богатството на живота дори в най-екстремните условия, пише Live Science.

„Отломките от кораба са невероятни, но същото може да се каже и за някои от обитателите на антарктическото морско дъно, които живеят върху корпуса на кораба“, пише в Twitter Хю Грифитс, морски биолог от Британската антарктическа служба.

Huge congratulations to @Endurance_22 and @NatGeo for finding the wreck of #Shackleton’s #Endurance. The wreck is amazing but can we also talk about some of the #Antarctic sea floor creatures that now call it home! Add any others you spot to the thread! (1) pic.twitter.com/QULEJkoiW4