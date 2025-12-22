От насекоми с "челюсти", до пернати динозаври: Над 70 нови вида, открити през 2025

От мушици, които хапят, до миниатюрни опосуми и пернати динозаври, запазени с останките от последното им хранене — повече от 70 нови вида бяха описани тази година от изследователи в American Museum of Natural History. Откритията обхващат изключително разнообразие от живи същества — динозаври, бозайници, риби, влечуги, насекоми, паякообразни, морски безгръбначни и дори досега неизвестен минерал, подчертавайки продължаващото водещо място на музея в изследването на природния свят.

Някои от тези видове са резултат от скорошни теренни изследвания и съвременни експедиции за събиране на проби, докато други са открити чрез преглед на образци, съхранявани в колекциите на Музея в продължение на десетилетия, очаквайки нови технологии и свеж научен поглед.

Още: За опазването на природата: Наблюдението на дивите животни от Космоса ще бъде възобновено

"Заедно тези открития подчертават изключителното богатство на биологичното разнообразие на Земята и показват трайната стойност на колекциите по естествена история", каза старшият вицепрезидент и проректор по наука на Музея - Черил Хаяши, цитиран от "Phys.org" "Образците, съхранявани през поколенията, продължават да разкриват нови прозрения, напомняйки ни колко много все още има да научим за живота на нашата планета."

Още: Най-смешните и очарователни кадри от дивия свят за 2025 година (СНИМКИ)

Природата е по-богата, отколкото предполагаме

Сред новоописаните видове са:

Риба от Виетнамските планини – Supradiscus varidiscus: Малка риба със "смучеща" уста, събрана преди около 25 години от река Ло във Виетнам, вече официално е описана като нов вид. Тя представлява първия за страната представител на своя род.

Пчела описана като "мечето Теди" (teddy bear) – Habropoda pierwolae: Насекомо с гъста козина и закръглено тяло, наричано от учените "пчелата теди". Изследвана е и описа благодарение на участието на виетнамски изследовател.

Странни плодови мухи с "челюсти": Сред новите видове има плодови мухи, при които мъжките имат твърди структури, наподобяващи челюсти - уникална адаптация, вероятно използвана по време на чифтосване.

Още: Стряскащо: Иззети са рекорден брой живи диви животни, както и месо от жирафи, зебри и антилопи

Малък опосум с дълъг нос и опашка: Нов вид опосум (Marmosa chachapoya) е идентифициран в труднодостъпни планински райони в Перу.

Сомоподобни риби от река Конго: Два нови вида риби от семейство Сомоподобни (Chiloglanis kinsuka и Chiloglanis wagenia), адаптирани към живот в бързеите на река Конго, бяха официално описани.

Два нови вида пернати динозаври - Sinosauropteryx lingyuanensis и Huadanosaurus sinensis, живели преди около 125 милиона години на територията на днешен Китай. Единият от тях е намерен с останките от последната си "храна" в стомаха - рядка находка, която дава уникална възможност да се надникне в "праисторическата диета".

Още: Кои животни могат да регенерират цели части от тялото си

Фосили със запазени характеристики: Археолозите и палеонтолозите също са анализирали добре запазени фосили на древни насекоми, включително пчели в кехлибар на възраст милиони години, които разкриват подробности за древните екосистеми.

Източници: SGGP.org (English Edition), ScienceDaily.com, Phys.org