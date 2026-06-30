Пет неща, които вероятно не знаете за Американската революция (ВИДЕО)

Този юли Съединените щати отбелязват 250 години от обявяването на своята независимост. На 4 юли 1776 г. е приета Декларацията за независимост, с която колониите официално се отделят от Великобритания. Но конфликтът, който променя световния баланс на силите за векове напред, не започва като мащабна война. Години на политическо напрежение заради данъците, липсата на представителство и британския контрол пробуждат стремежа на американските колониалисти към независимост. Постепенно това противопоставяне прераства във война, която разтърсва целия свят.

Именно на тези събития е посветена новата документална поредица в шест части „1776: Американската независимост“, чиято премиера е на 6 юли по Viasat History. По този повод събрахме няколко любопитни факта за Американската война за независимост, които може би не знаете.

1. Независимостта всъщност е гласувана на 2 юли

Континенталният конгрес гласува обявяването на независимостта на 2 юли 1776 г. Един от бащите-основатели, Джон Адамс, дори предрича, че именно тази дата ще остане в историята като ден на национален празник. Тъй като обаче Декларацията за независимост е официално приета на 4 юли, именно тази дата остава в обществената памет. И макар това да звучи изненадващо, немалка част от бащите-основатели подписват документа едва на 2 август 1776 г.

2. Първата жертва на войната загива пет години преди началото ѝ

Макар Американската война за независимост официално да започва през април 1775 г., първата ѝ жертва загива още през 1770 г. След години на напрежение в Бостън избухва сблъсък между колониалисти и британски войници, който прераства в т.нар. „Бостънско клане“. Войниците откриват огън по тълпата, убивайки трима души на място, а още двама по-късно умират от раните си. Според историческите сведения първата жертва е Криспъс Атъкс – американски моряк, който впоследствие се превръща в символ и мъченик на борбата за независимост.

3. Болестите отнемат повече животи от куршумите

Между 1775 и 1782 г. Северна Америка е поразена от тежка епидемия от едра шарка, която отнема живота на най-малко 100 000 души. Болестите не пощадяват и войниците, принудени да живеят при изключително тежки условия. По време на войната загиват около 25 000 американци, като приблизително 17 000 от тях умират от едра шарка и други заболявания, а не в бой. Заплахата е толкова сериозна, че Джордж Вашингтон нарежда провеждането на първата мащабна кампания за вариолация (ранна форма на имунизация) в историята на Северна Америка.

Видео за „1776: Американската независимост“ по Viasat History

4. Лоялността често се е променяла

Войната разделя не само колониите, но и цели общности. Съседи застават от различни страни на конфликта, а тъй като дълго време не се знае кой печели, мнозина променят своята вярност според обстоятелствата. Според една популярна история, собствениците на странноприемници по главните пътища внимателно следели коя армия наближава и издигали британския или американския флаг, за да избегнат унищожаването на имуществото си.

5. Това е първата война, в която е използвана подводница

Американският изобретател Дейвид Бушнел създава Turtle – малка едноместна подводница, задвижвана на ръка. Планът на американските патриоти е тя да потопи британския 64-оръдеен кораб HMS Eagle, като към корпуса му бъде прикрепена бомба със закъснител. Мисията се проваля, защото пилотът Езра Лий не успява да закрепи взривното устройство. Въпреки това Джордж Вашингтон остава впечатлен от изобретението и назначава Бушнел в инженерните части на Континенталната армия. По-късно той достига чин капитан и оглавява Корпуса на сапьорите и миньорите.

„1776: Американската независимост“ е с премиера по Viasat History на 6 юли, като новите епизоди се излъчват от понеделник до петък от 23:00 ч. На 11 юли, събота, зрителите ще могат да гледат и маратон на цялата поредица, който започва от 16:45 ч.

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasathistory.eu/bg