Великолепна находка на Перперикон пренаписва средновековната история

Великолепна находка пренаписва средновековната история, съобщи за Actualno.com проф. Николай Овчаров. Става дума за уникален императорски личен печат, открит на Перперикон. Печатът свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II и създаването на Българската Патриаршия през 1235 г. Откритието ще бъде представено официално на Перперикон в четвъртък сутринта, 20 август, лично от проф. Николай Овчаров.

Още: "Най-сетне разкри тайните си": Ето какво крие новооткритият уникален саркофаг на Перперикон (СНИМКИ)

Припомняме, че само преди дни на същото място бе открит единайсетият поред мавзолей-ротонда от римския период, а няколко дни по-късно екипът на проф. Овчаров попадна на уникален изсечен в скалите масивен саркофаг. По думите на професора, всички те, заедно с мавзолеите, са били част от представителния некропол край главния път, водел през Античността към Южната порта на Акропола на Перперикон. "Заедно с издигалите се там многобройни езически и християнски храмове, така се оформяла Area Sacra – Свещената зона, създадена в южното подградие на древния град", посочи в началото на август археологът.

Ще се откриват още интересни неща

Източник: Личен архив

На 5 август специално за нашата медия проф. Овчаров заяви, че на Перперикон предстои да се откриват още интересни неща. Разкопките там започват през 2000 година и се провеждат 26 години без прекъсване. "Работим по план, не се работи на парче. Буквално сектор след сектор ние разкриваме този грандиозен град", подчерта проф. Овчаров. Той разказа накратко, че през 2016 г. е приключила археологическата работа по Акропола на Перперикон и от тогава насам се работи по южния квартал, който по думите му е бил голямата изненада.